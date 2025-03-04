Щоб почувалися як удома? Для військовополонених із РФ закуплять дивний товар

Досить незвичайна закупівля

Табір для утримання військовополонених на Дніпропетровщині провів тендер на придбання дерев’яного вуличного туалету. Вартість такого незвичайного товару становила 7 810 гривень.

Відповідний тендер було розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro 1 березня 2025 року і цього ж дня було визначено переможця. Слід зазначити, що закупівля проводилася без використання електронної системи.

Так, державна установа "Табір для утримання військовополонених "Центр 3" у Дніпропетровській області придбала один дерев’яний вуличний туалет. Вартість товару склала 7 810 гривень.

Туалет мають доставити за адресою до 13 березня 2025 року.

Місце поставки товару: Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вул. Мозолівського Бориса, 15.

Переможцем тендеру виявилася Білоконь Наталія Олександрівна, яка була єдиним учасником торгів.

Варто зазначити, що на платформі онлайн оголошень OLX є безліч оголошень про продаж дерев’яних туалетів і вони представлені в різних цінових категоріях. Найпростіші можна придбати від 3 000 тисяч гривень, а більш "наворочені" моделі можуть коштувати понад 7 тисяч гривень.

Таким чином, заявлена вартість 7810 гривень за одиницю знаходиться у верхньому сегменті ринку і залишається відкритим питання, чи не можна було знайти аналогічний товар за нижчою ціною.

Нагадаємо, публічне акціонерне товариство "Укрнафта" оголосило тендер на купівлю 11 офісних шредерів із загальною очікуваною вартістю 152 900 гривень. Таким чином, вартість одного пристрою становитиме близько 13 900 гривень. Водночас аналіз ринку демонструє, що подібні моделі можна знайти значно дешевше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі "Укрпошта" планує витратити мільйони гривень на ремонт авто. Загальна очікувана вартість послуг оцінюється у 3 мільйони 759 тисяч гривень.