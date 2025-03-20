У Рівному стався теракт. Внаслідок вибуху авто є постраждалі (відео)

Вибухнув автомобіль таксі

У Рівному стався вибух автомобіля. Унаслідок інциденту є постраждалі, один з чоловіків у критичному стані.

За попередньою інформацією, поліція розглядає випадок як теракт. Про це повідомила Національна поліція у соцмережах. "Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир — їх госпіталізували. Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група", — йдеться у дописі.

Видання ITV повідомляє, що вибух трапився по обіді біля одного з торгових центрів обласного центру. Коли пожежники прибули і почали гасити автомобіль, трапився ще один вибух. О 14:05 пожежу було повністю ліквідовано, повідомили в ДСНС.

Наразі не відомо, хто і чому перевозив саморобний вибуховий пристрій в автомобілі. За повідомленнями очевидців, вибухнув автомобіль таксі.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в одному з обласних центрів України готували теракт. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції.