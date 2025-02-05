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Що буде, якщо за рублі влаштувати теракт біля будівлі ТЦК: СБУ епічно затримала підозрюваних

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Вибух у Павлограді Новина оновлена 05 лютого 2025, 13:04
Вибух у Павлограді. Фото Колаж "Телеграф"

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру

Поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків. За інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ вони скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

Їм було повідомлено про підозру. Про це поінформував Департамент комунікації Нацполіції України.

"4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді", — заявили у пресслужбі.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – це переселенець із Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку.

"Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину. Вони зупинилися в готелі та чекали на вказівки куратора, який координував теракт. Далі найманцям повідомили геолокацію схрону, з якого вони забрали саморобний вибуховий пристрій та заклали вибухівку біля будівлі РТЦК у Павлограді. 2 лютого близько 18:40 вони дистанційно підірвали її", — додали правоохоронці.

На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Цим особам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху загинула 1 людина та ще 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім цього, на Полтавщині напали на співробітника ТЦК — у солдата вистрілили на заправці. 1 лютого під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру у Пирятині невідомий атакував військовослужбовця.

Погрожуючи мисливською рушницею, злочинець вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Зловмисник заволодів автоматом загиблого та втік з місця злочину разом з одним із військовозобов’язаних. Вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями. Журналістам вдалося з'ясувати деталі страшного злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що Драпатий прокоментував убивства військових ТЦК.

Теги:
#Теракт #СБУ #Вибух #ТЦК