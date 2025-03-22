Була в тіні чоловіка до його депутатства: що відомо про дружину "Юзіка" з "Кварталу"

Після обрання Юрія народним депутатом його дружина стала його помічницею

Юрій Корявченков, який більш відомий як Юзік із "Кварталу" — не тільки комік та політик, а й сім’янин. Вже понад 20 років він перебуває у шлюбі, з жінкою, з якою двічі розписувався. За цей час у пари народилося троє дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Юрія Корявченкова Тетяну. До того, як він став народним обранцем, про неї майже не було інформації у мережі.

Що відомо про дружину Юрія Корявченкова

Обраницю народного депутата звати Тетяна. Вона навчалася у Криворізькому інституті та здобула економічну освіту. Із Юрієм вона одружилася у 2004 році, але їхній шлюб тривав лише рік. У 2006 році вони вирішили відновити стосунки та знову побралися.

У подружжя троє дітей: син Андрій та дві доньки – Маргарита і Маріанна. До речі, хрещеними батьками їхніх дітей є Ксенія Кошова, дружина Євгена Кошового, та Сергій Кравець, чоловік Олени Кравець.

Коли Корявченкова обрали народним депутатом, у 2019 році, його дружина стала його помічницею. Таке рішення він аргументував тим, що Тетяна має економічну освіту, тому буде йому корисною на цій посаді.

Того ж року Тетяна зареєструвала ФОП, здійснюючи "професійну, наукову та технічну діяльність". За даними, за допомогою підприємницької діяльності вона заробила понад півтора мільйона гривень за 2019 рік.

Вже у 2020 році Тетяна Корявченкова стала власницею машини Toyota Land Cruiser 2020 року випуску. За даними її декларації, авто коштувало 488,174 грн.

Чи перебуває в Україні Тетяна Корявченкова

Згідно з декларацією, поданою на початку 2024 року, дружина Юрія, його дві доньки та син, отримали право на користування квартирою в Іспанії. А у 2022 році стало відомо, що вони виїхали до цієї країни.

У своїй останній декларації Юрій Корявченков зазначив понад 5 мільйонів гривень прибутку, отриманого його дружиною від підприємницької діяльності. Також у документі вказано майже 400 тисяч гривень заробітної плати, яку він отримав як народний депутат, та квартиру вартістю понад 3 мільйони гривень, оформлену на Тетяну Корявченкову.

Цікаво, що останні спільні фото подружжя датуються 2019-2020 роками та, ймовірно, були зроблені під час з’їзду партії "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Разумкова. Вона володіла ломбардами та рідко з’являлася на публіці.