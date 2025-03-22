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Була в тіні чоловіка до його депутатства: що відомо про дружину "Юзіка" з "Кварталу"

Автор
Наталія Дума
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Автор
Дружину Юрія Корявченкова звати Тетяна
Дружину Юрія Корявченкова звати Тетяна. Фото Колаж Телеграфу

Після обрання Юрія народним депутатом його дружина стала його помічницею

Юрій Корявченков, який більш відомий як Юзік із "Кварталу" — не тільки комік та політик, а й сім’янин. Вже понад 20 років він перебуває у шлюбі, з жінкою, з якою двічі розписувався. За цей час у пари народилося троє дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Юрія Корявченкова Тетяну. До того, як він став народним обранцем, про неї майже не було інформації у мережі.

Що відомо про дружину Юрія Корявченкова

Обраницю народного депутата звати Тетяна. Вона навчалася у Криворізькому інституті та здобула економічну освіту. Із Юрієм вона одружилася у 2004 році, але їхній шлюб тривав лише рік. У 2006 році вони вирішили відновити стосунки та знову побралися.

Юрій Корявченков, Тетяна Корявченкова

У подружжя троє дітей: син Андрій та дві доньки – Маргарита і Маріанна. До речі, хрещеними батьками їхніх дітей є Ксенія Кошова, дружина Євгена Кошового, та Сергій Кравець, чоловік Олени Кравець.

Юрій Корявченков, Тетяна Корявченкова
Юрій Корявченков, Тетяна Корявченкова

Коли Корявченкова обрали народним депутатом, у 2019 році, його дружина стала його помічницею. Таке рішення він аргументував тим, що Тетяна має економічну освіту, тому буде йому корисною на цій посаді.

Того ж року Тетяна зареєструвала ФОП, здійснюючи "професійну, наукову та технічну діяльність". За даними, за допомогою підприємницької діяльності вона заробила понад півтора мільйона гривень за 2019 рік.

Вже у 2020 році Тетяна Корявченкова стала власницею машини Toyota Land Cruiser 2020 року випуску. За даними її декларації, авто коштувало 488,174 грн.

Чи перебуває в Україні Тетяна Корявченкова

Згідно з декларацією, поданою на початку 2024 року, дружина Юрія, його дві доньки та син, отримали право на користування квартирою в Іспанії. А у 2022 році стало відомо, що вони виїхали до цієї країни.

Юрій Корявченков, Тетяна Корявченкова
Юрій Корявченков, Тетяна Корявченкова дружина

У своїй останній декларації Юрій Корявченков зазначив понад 5 мільйонів гривень прибутку, отриманого його дружиною від підприємницької діяльності. Також у документі вказано майже 400 тисяч гривень заробітної плати, яку він отримав як народний депутат, та квартиру вартістю понад 3 мільйони гривень, оформлену на Тетяну Корявченкову.

Цікаво, що останні спільні фото подружжя датуються 2019-2020 роками та, ймовірно, були зроблені під час з’їзду партії "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Разумкова. Вона володіла ломбардами та рідко з’являлася на публіці.

Теги:
#Квартал-95 #Дружина #Слуга народу #Юрій Корявченков