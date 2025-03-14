Нещодавно подарувала йому первістка: що відомо про дружину вбитого одеського активіста Ганула і як вона виглядає

Дем’ян був одружений з одеським фітнес-тренером

Сьогодні, 14 березня, у центрі Одеси було вбито українського активіста Дем’яна Ганула. 31-річний чоловік не так давно вперше став батьком.

Ганул був одружений на фітнес-тренерці та блогерці Жанні Вознюк. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину активіста та як вона виглядає.

Жанна Вознюк — що про неї відомо

Фітнес-тренер з Одеси. Жанна вийшла заміж за відомого одеського активіста та волонтера Дем’яна Ганула у квітні 2024 року.

У жовтні 2024 року у пари народилася дочка Сара.

16 лютого 2025 року Дем’ян та Жанна хрестили дівчинку. "Фото, де малеча плаче, навмисно не публікую, бо українці не плачуть", — написав того дня у соцмережі Ганул.

У соціальних мережах Вознюк зазвичай ділиться контентом, який пов’язаний зі здоровим способом життя та фітнесом. Також дівчина іноді викладала фото з коханим Дем’яном.

Вбивство Дем’яна Ганула

Проукраїнського активіста застрелили в Одесі у п’ятницю, 14 березня 2025 року. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства, а в місті запровадили план-перехоплення "Сирена". Подія кваліфікована як навмисне вбивство, скоєне на замовлення.

Ганул писав заяви начальнику СБУ та начальнику поліції Одеси з вимогою забезпечити собі захист ще у липні минулого року. Це пов'язано з тим, що росіяни "оголосили полювання на нього" і пропонували за це винагороду.