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Нещодавно подарувала йому первістка: що відомо про дружину вбитого одеського активіста Ганула і як вона виглядає

Автор
Тетяна Кармазіна
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Дем’ян Ганул був у шлюбі з Жанною Вознюк Новина оновлена 14 березня 2025, 12:38
Дем’ян Ганул був у шлюбі з Жанною Вознюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Дем’ян був одружений з одеським фітнес-тренером

Сьогодні, 14 березня, у центрі Одеси було вбито українського активіста Дем’яна Ганула. 31-річний чоловік не так давно вперше став батьком.

Ганул був одружений на фітнес-тренерці та блогерці Жанні Вознюк. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину активіста та як вона виглядає.

Жанна Вознюк — що про неї відомо

Фітнес-тренер з Одеси. Жанна вийшла заміж за відомого одеського активіста та волонтера Дем’яна Ганула у квітні 2024 року.

Жанна Вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
дем’ян ганул жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk

У жовтні 2024 року у пари народилася дочка Сара.

дружина дем’яна ганула жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
дем’ян ганул дочка сара
Фото: instagram.com/demian.ganul

16 лютого 2025 року Дем’ян та Жанна хрестили дівчинку. "Фото, де малеча плаче, навмисно не публікую, бо українці не плачуть", — написав того дня у соцмережі Ганул.

дем’ян ганул жанна вознюк дочка сара
Фото: instagram.com/demian.ganul

У соціальних мережах Вознюк зазвичай ділиться контентом, який пов’язаний зі здоровим способом життя та фітнесом. Також дівчина іноді викладала фото з коханим Дем’яном.

дем’ян ганул жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
Жанна Вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
Жанна Вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
жанна вознюк дружина ганула
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk

Вбивство Дем’яна Ганула

Проукраїнського активіста застрелили в Одесі у п’ятницю, 14 березня 2025 року. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства, а в місті запровадили план-перехоплення "Сирена". Подія кваліфікована як навмисне вбивство, скоєне на замовлення.

Ганул писав заяви начальнику СБУ та начальнику поліції Одеси з вимогою забезпечити собі захист ще у липні минулого року. Це пов'язано з тим, що росіяни "оголосили полювання на нього" і пропонували за це винагороду.

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#Дем'ян Ганул #Жанна Вознюк