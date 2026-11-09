Квартира порожня, а рахунок за газ зростає: як домогтися перерахунку

Постачальник формує платіжку за обсягами, які йому передає оператор газорозподільної мережі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо у квартирі тимчасово ніхто не живе, відсутність показань лічильника призводить до нарахувань оплати за газ за плановим споживанням. Щоб виправити дані про завищений обсяг, власнику потрібно зафіксувати фактичні показання та письмово звернутися до оператора газорозподільної мережі (ГРМ).

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області пояснило порядок виправлення таких нарахувань після систематичних звернень споживачів. Скарги стосувалися помилкових обсягів газу, завищених сум в платіжках і відсутності перерахунку, через що виникала штучна заборгованість.

Чому нараховують плату за газ, який не споживали

Якщо оператор ГРМ не отримав показань до 6 числа місяця, наступного за розрахунковим, він визначає споживання на рівні планового місячного обсягу. Його розраховують з урахуванням групи споживання та середньорічного обсягу використання газу за останні 12 календарних місяців.

Тому рахунок за тимчасово порожнє житло залежатиме від попереднього споживання, доки для розрахунку використовують планові дані. Підставою для виправлення розбіжності є фактичні показання лічильника.

Як зафіксувати показання в порожній квартирі

Показання потрібно знімати щомісяця станом на 1 число та передавати оператору ГРМ з 1 до 5 числа включно. У ПрАТ "Кременчукгаз" нагадали, що для обліку спожитого газу, потрібно надати цифру, яка знаходиться до коми на циферблаті лічильника.

Якщо газом не користувалися і цифри не змінилися, передавати потрібно ті самі фактичні показання. Спосіб передавання визначає договір розподілу. Наприклад, через особистий кабінет, Viber-бот, SMS, електронну пошту та телефоном.

Для передачі показань лічильника потрібна ціла частину кубометрів – цифри до коми на лічильнику. Фото ШІ/"Телеграф"

Для документального підтвердження оператор проводить контрольне зняття показань. Працівник газового господарства фіксує їх у відповідному документі, який підписує споживач: це, зокрема, акт контрольного зняття показань або акт обстеження. Власник має забезпечити доступ до лічильника, а представник оператора – назвати мету візиту та на вимогу показати службове посвідчення.

Як подати заяву та отримати коригування

Якщо обсяг у рахунку суперечить показанням лічильника, Держпродспоживслужба рекомендує повідомити про це постачальника та подати відповідну заяву оператору ГРМ. У зверненні слід просити привести обсяг розподіленого газу за адресою житла до фактичних показників і передати виправлені відомості постачальнику через інформаційну платформу.

Споживач має право не частіше одного разу на три місяці звертатися з заявою про звіряння фактично використаних обсягів газу та сплачених коштів за розподіл. На письмове звернення оператор зобов’язаний провести звіряння не пізніше ніж протягом 15 робочих днів від дня його отримання. Результат оформлюють актом, який підписують сторони; якщо він виявляє розбіжності з даними особового рахунку, оператор проводить коригування.

Для розрахунків за плановими величинами середньомісячного споживання діє також обов’язок постачальника звіряти фактичні обсяги з даними оператора ГРМ щонайменше раз на шість місяців і робити відповідний перерахунок. Як роз’яснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пеню за відхилення між такими плановими нарахуваннями й фактичним споживанням за даними оператора ГРМ не стягують.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку температуру встановити на газовому котлі для економії та комфорту.