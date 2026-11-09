Не вистачає розеток в АТБ? Співробітник розповів лайфхак, як зарядитися в блекаут

Зазвичай для відвідувачів у супермаркетах встановлюють один подовжувач

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Під час відключень електроенергії в супермаркетах "АТБ" можна підзарядити телефони та інші гаджети. Щоб не чекати вільного місця біля спільних розеток, покупці можуть скористатися власним подовжувачем.

Про такий спосіб в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, правила магазину не забороняють відвідувачам приносити свої подовжувачі.

Під час тривалих знеструмлень покупці приходять до магазинів і за продуктами, і для заряджання пристроїв. У години найбільшого попиту охочих скористатися цією можливістю більше, ніж доступних місць, тому біля загального подовжувача збираються черги.

Яке навантаження витримує подовжувач

Підключаючи пристрої через подовжувач, потрібно враховувати найменший допустимий показник серед усіх з’єднань. Як пояснює Держенергонагляд, обмеження визначають характеристики і розетки, і самого подовжувача.

Наприклад, якщо розетка розрахована на 10 амперів, а під’єднаний до неї подовжувач – на 6 амперів, орієнтуватися потрібно на менший показник. За напруги 220 вольтів розетка на 10 амперів витримує 2 200 Вт, проте підключення через подовжувач на 6 амперів обмежує допустиме навантаження приблизно до 1,3 кВт.

Потужність усіх одночасно під’єднаних приладів підсумовують. Дані про споживання зазначені в експлуатаційному паспорті пристрою, а перевищення допустимого навантаження спричиняє нагрівання з’єднань, пошкодження розетки чи подовжувача та підвищує ризик пожежі.

Нагадаємо, працівник "АТБ" також розповів, що в магазинах заборонено заряджати великі станції, зокрема EcoFlow.

Як повідомляв "Телеграф", з’єднання двох чи трьох подовжувачів підвищує ризик перегрівання.