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Была в тени мужа до его депутатства: что известно о жене "Юзика" из "Квартала"

Автор
Наталья Дума
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Автор
Жену Юрия Корявченкова зовут Татьяна
Жену Юрия Корявченкова зовут Татьяна. Фото Колаж Телеграфу

После избрания Юрия народным депутатом его супруга стала его помощницей

Юрий Корявченков, более известный как Юзик из "Квартала" — не только комик и политик, но и семьянин. Уже более 20 лет он состоит в браке с женщиной, с которой дважды расписывался. За это время у пары родилось трое детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Юрия Корявченкова Татьяне. До того, как он стал народным избранником, о ней почти не было информации в сети.

Что известно о жене Юрии Корявченкове

Избранник народного депутата зовут Татьяна. Она училась в Криворожском институте и получила экономическое образование. С Юрием она вышла замуж в 2004 году, но их брак длился всего год. В 2006 году они решили возобновить отношения и снова обручились.

Юрий Корявченков, Татьяна Корявченкова

У супругов трое детей: сын Андрей и две дочери – Маргарита и Марианна. Кстати, крестными родителями их детей являются Ксения Кошева, жена Евгения Кошевого, и Сергей Кравец, муж Елены Кравец.

Юрий Корявченков, Татьяна Корявченкова
Юрий Корявченков, Татьяна Корявченкова

Когда Корявченкова избрали народным депутатом в 2019 году, его жена стала его помощницей. Такое решение он аргументировал тем, что Татьяна имеет экономическое образование, поэтому будет ему полезна на этом посту.

В том же году Татьяна зарегистрировала ФЛП, осуществляя "профессиональную, научную и техническую деятельность". По данным, с помощью предпринимательской деятельности она заработала более полутора миллионов гривен за 2019 год.

Уже в 2020 году Татьяна Корявченкова стала владелицей машины Toyota Land Cruiser 2020 выпуска. По данным ее декларации, авто стоило 488,174 грн.

Находится ли в Украине Татьяна Корявченкова

Согласно декларации, поданной в начале 2024 года, жена Юрия, его две дочери и сын, получили право на пользование квартирой в Испании. А в 2022 году стало известно, что они уехали в эту страну.

Юрий Корявченков, Татьяна Корявченкова
Юрий Корявченков, Татьяна Корявченкова жена

В своей последней декларации Юрий Корявченков отметил более 5 миллионов гривен прибыли, полученной его супругой от предпринимательской деятельности. Также в документе указано почти 400 тысяч гривен заработной платы, которую он получил как народный депутат, и квартиру стоимостью более 3 миллионов гривен, оформленную на Татьяну Корявченкову.

Интересно, что последние совместные фото супругов датируются 2019-2020 годами и, вероятно, были сделаны на съезде партии "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Разумкове. Она владела ломбардами и редко появлялась на публике.

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#Квартал-95 #Супруга #Слуга народа #Юрий Корявченков