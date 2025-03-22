Была в тени мужа до его депутатства: что известно о жене "Юзика" из "Квартала"

После избрания Юрия народным депутатом его супруга стала его помощницей

Юрий Корявченков, более известный как Юзик из "Квартала" — не только комик и политик, но и семьянин. Уже более 20 лет он состоит в браке с женщиной, с которой дважды расписывался. За это время у пары родилось трое детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Юрия Корявченкова Татьяне. До того, как он стал народным избранником, о ней почти не было информации в сети.

Что известно о жене Юрии Корявченкове

Избранник народного депутата зовут Татьяна. Она училась в Криворожском институте и получила экономическое образование. С Юрием она вышла замуж в 2004 году, но их брак длился всего год. В 2006 году они решили возобновить отношения и снова обручились.

У супругов трое детей: сын Андрей и две дочери – Маргарита и Марианна. Кстати, крестными родителями их детей являются Ксения Кошева, жена Евгения Кошевого, и Сергей Кравец, муж Елены Кравец.

Когда Корявченкова избрали народным депутатом в 2019 году, его жена стала его помощницей. Такое решение он аргументировал тем, что Татьяна имеет экономическое образование, поэтому будет ему полезна на этом посту.

В том же году Татьяна зарегистрировала ФЛП, осуществляя "профессиональную, научную и техническую деятельность". По данным, с помощью предпринимательской деятельности она заработала более полутора миллионов гривен за 2019 год.

Уже в 2020 году Татьяна Корявченкова стала владелицей машины Toyota Land Cruiser 2020 выпуска. По данным ее декларации, авто стоило 488,174 грн.

Находится ли в Украине Татьяна Корявченкова

Согласно декларации, поданной в начале 2024 года, жена Юрия, его две дочери и сын, получили право на пользование квартирой в Испании. А в 2022 году стало известно, что они уехали в эту страну.

В своей последней декларации Юрий Корявченков отметил более 5 миллионов гривен прибыли, полученной его супругой от предпринимательской деятельности. Также в документе указано почти 400 тысяч гривен заработной платы, которую он получил как народный депутат, и квартиру стоимостью более 3 миллионов гривен, оформленную на Татьяну Корявченкову.

Интересно, что последние совместные фото супругов датируются 2019-2020 годами и, вероятно, были сделаны на съезде партии "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Разумкове. Она владела ломбардами и редко появлялась на публике.