Володіла ломбардами та рідко з’являлася на публіці: як виглядає дружина Разумкова і що про неї відомо

Дружина подарувала українському політику двох синів

Колишній голова парламенту України Дмитро Разумков не любить поширюватися про особисте життя і рідко ділиться сімейними фотографіями. Він давно одружений з Юлією Чайкою (дівоче прізвище), але вона, як і дружина прем’єра Шмигаля, намагається уникати публічності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Дмитра Разумкова та де вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти із життя Юлії.

Як виглядає дружина Дмитра Разумкова та чим займається

Як і більшість дружин українських політиків, Юлія Разумкова веде закритий спосіб життя, щоби не привертати до себе зайвої уваги. Хоча вона є дочкою покійного колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, якого ще називали "співочим мером". Колишній політик чотири терміни поспіль обіймав керівну посаду, а 2013 року пішов із життя.

Дружина Разумкова є дочкою покійного ексмера Миколаєва

Інформації про Юлію Чайку у відкритому доступі мало. Відомо, що вона познайомилася з Дмитром під час студентства. На своїй сторінці в Instagram Разумков розповідав, що саме в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка зустрів своє справжнє кохання. Але якого року пара узаконила свої стосунки — невідомо.

Дмитро Разумков зустрів дружину в університеті

На публіці разом із чоловіком, який обіймав високу посаду в управлінні, Юлія з’являлася рідко. У 2021 році вони разом з’явилися на опері "Турандот" у Львівському театрі опери та балету.

Дружина Разумкова не часто виходила з ним на публіку, Фото: Уніан

Періодично у своїх соцмережах український політик ділиться особистими знімками, показуючи свою дружину та дітей. Але Дмитро не відзначає свою дружину на фотографіях і не "світить" її облікові записи, якщо вони є.

Дмитро Разумков у шлюбі з Юлією понад 20 років

Відомо, що Юлія подарувала українському політику двох синів: Олександра та Олексія. В інтерв’ю "Влада vs Влащенко" за 2021 рік на YouTube — каналі екголова Верховної Ради розповідав, що його дружина перебуває в декретній відпустці, а раніше вона працювала на підприємстві "Укроборонпром", але не став уточнювати, на якій посаді.

Дмитро Разумков виховує із дружиною двох синів

Але Юлія була частиною невеликого бізнесу, яким володів Дмитро Разумков. Йдеться про мережу ломбардів "Про100Кредит", власником яких рахувалася його дружина. Однак у 2020 році з трибуни парламенту Разумков заявив, що його родина більше не має до цього бізнесу жодного стосунку.

Юлія Разумкова вважалася власницею ломбардів

У декларації Дмитра Разумкова за 2022 рік було зазначено, що його дружина Юлія заробила на підприємницькій діяльності 17 мільйонів гривень. У її власності була компанія "Бізнесінвестбуд", контрольний пакет акцій у кредитній організації "Інтерінвест XXI століття", а також третина акцій в "Українській політконсалтинговій групі".

Як виглядає дружина Дмитра Разумкова

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