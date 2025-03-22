Росіяни могли захопити нові території України. Що зараз відбувається на фронті (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Війна Росії проти України триває вже 1 123 день, з початку минулої доби, 21 березня, до 22:00 на фронті сталося 124 бойових зіткнення. Росіяни могли мати просування на Донеччині.

За даними DeepState, ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки. Це — Лиманський напрямок.

Що кажуть у Генштабі

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 від початку доби 21 березня, вказується, що на Лиманському напрямку за неповну добу українські захисники зупинили 20 російських атак. Бої тривали в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів штурмував українські позиції. Він намагався просунутися поблизу Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку за неповну добу російська армія здійснила 30 наступальних дій. Найбільше активні окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (21 березня, — ред.) на цьому напрямку наші воїни ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77. Знищено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, пункт управління БпЛА та три ворожі гармати. Також значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, РСЗВ "Град" та дві гармати", — додали у ГШ.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак. Росіяни атакували в напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

Триває операція ЗСУ на території Росії. На момент виходу зведення з початку доби в Курській області було зафіксовано 23 боєзіткнення.

Як повідомляв "Телеграф", втрати Росії у живій силі з початку її повномасштабного вторгнення в Україну наближаються до мільйона. Станом на ранок 21 березня ЗСУ ліквідували вже 900 800 окупантів.