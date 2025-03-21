Наближається до мільйона. Кількість загиблих на фронті росіян перетнула черговий психологічний бар'єр

Путін не готовий класти своїх громадян сотнями за кілометр української землі

Втрати Росії у живій силі з початку її повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 900 тисяч людей. Станом на ранок 21 березня ЗСУ вже ліквідували 900 800 окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, лише за останню добу на фронті ліквідовано 1 330 російських військовослужбовців. Також ворог втратив ще 17 танків та іншу військову техніку.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 900 800 (+1 330) осіб,

танків – 10 394 (+17) од,

бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од,

артилерійських систем – 24 848 (+101) од,

засобів ППО – 1 111 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од,

спеціальної техніки – 3 782 (+2) од.

Як повідомляв "Телеграф", на початку березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні з Україною з початку 2025 року становили близько 91 тисячі солдатів. Противник продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, і ЗСУ регулярно завдають по ворогах нищівних ударів, додав він.