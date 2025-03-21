Наближається до мільйона. Кількість загиблих на фронті росіян перетнула черговий психологічний бар'єр
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Путін не готовий класти своїх громадян сотнями за кілометр української землі
Втрати Росії у живій силі з початку її повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 900 тисяч людей. Станом на ранок 21 березня ЗСУ вже ліквідували 900 800 окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, лише за останню добу на фронті ліквідовано 1 330 російських військовослужбовців. Також ворог втратив ще 17 танків та іншу військову техніку.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 900 800 (+1 330) осіб,
- танків – 10 394 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од,
- артилерійських систем – 24 848 (+101) од,
- засобів ППО – 1 111 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од,
- спеціальної техніки – 3 782 (+2) од.
Як повідомляв "Телеграф", на початку березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні з Україною з початку 2025 року становили близько 91 тисячі солдатів. Противник продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, і ЗСУ регулярно завдають по ворогах нищівних ударів, додав він.