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Наближається до мільйона. Кількість загиблих на фронті росіян перетнула черговий психологічний бар'єр

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Росіяни віддають життя за хворі ідеї свого правителя Новина оновлена 21 березня 2025, 08:16
Росіяни віддають життя за хворі ідеї свого правителя. Фото Колаж "Телеграфа"

Путін не готовий класти своїх громадян сотнями за кілометр української землі

Втрати Росії у живій силі з початку її повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 900 тисяч людей. Станом на ранок 21 березня ЗСУ вже ліквідували 900 800 окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, лише за останню добу на фронті ліквідовано 1 330 російських військовослужбовців. Також ворог втратив ще 17 танків та іншу військову техніку.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 900 800 (+1 330) осіб,
  • танків – 10 394 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од,
  • артилерійських систем – 24 848 (+101) од,
  • засобів ППО – 1 111 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од,
  • спеціальної техніки – 3 782 (+2) од.

Як повідомляв "Телеграф", на початку березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні з Україною з початку 2025 року становили близько 91 тисячі солдатів. Противник продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, і ЗСУ регулярно завдають по ворогах нищівних ударів, додав він.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати #Генштаб #ЗСУ