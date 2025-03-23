Взрывы в Киеве, пожары в домах и погибшие: что известно о ночной атаке по Украине (фото)

В ряде жилых многоэтажных домов были пожары, выбиты окна, а также повреждена кровля

В ночь на 23 марта российские войска совершили атаку по Украине беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов прогремели взрывы, а в Киеве есть погибшие, пострадавшие, а также разрушения.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах, а также пресс-службах. "Телеграф" собрал все, что известно об атаке по нашей стране этой ночью.

Известно, что в столице этой ночью погибли два человека, а также пострадали многоэтажные дома.

Взрывы этой ночью слышали в этих городах:

00:09 Вышгород Киевской области;

00:13 Киев и его окрестности;

00:14 Бровары;

00:23 Константинов;

00:28 Повторные взрывы в Киеве;

00:35 Повторные взрывы в столице;

01:38 Хмельницкая область (Шепетовский район);

01:49 Чугуевский район Харьковщины;

02:00 Хмельницкая область;

02:35 Одесская область;

02:44 Харьковский район

Атака по Киеву и области

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщают, что в ночь, 23 марта, враг совершил атаку на столицу. Спасатели ликвидировали последствия в разных районах города:

В Голосеевском районе случился пожар в офисно-складском здании на площади 2000 кв. м. Было ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Один человек погиб.

В Днепровском районе ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек.

В скором времени репортаж от "Телеграфа" с места происшествия будет опубликован на сайте.

По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

В Подольском районе ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В Деснянском районе произошло возгорание на открытой территории в лесополосе.

В Шевченковском районе повреждены 2 легковых автомобиля.

Кроме того, вечером 22 марта в 02:36 спасатели выехали на тушение пожара, произошедшего в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Броварском районе. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома.

Куда запускали БПЛА

В Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщали, куда российские войска запускали свои дроны.

00:05 — дрон зафиксирован севернее Киева движется в юго-западном направлении. Еще один – на границе Винницкой и Житомирской областей, курс – на Хмельнитчину.

01:23 – движение ударных БпЛА: на западе Житомирской области, курсом на юг, в Винницкой области, курс — западный, на севере Харьковщины, курс – юго-восточный.

02:20 – зафиксировано движение БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесчины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 21 марта российские войска атаковали Украину дронами. Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и других городах. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов.