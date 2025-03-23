В Києві попрощалися з першим прем’єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним (фото, відео)

Ексчиновнику було 92 роки

У столиці відбулася церемонія прощання з Вітольдом Павловичем Фокіним — першим прем’єр-міністром незалежної України. Провести його в останню путь прийшли рідні, колеги, друзі та ті, хто працював з ним у різні періоди державного становлення.

Про це повідомляє "Новини.Live". Під час прощання у залі були розміщені світлини, що відображають життєвий шлях політика — від роботи в уряді до участі в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, де Фокін обіймав посаду заступника голови української делегації.

Про Вітольда Фокіна згадали і колишні прем’єри. Анатолій Кінах, який очолював уряд у 2001–2002 роках, наголосив на його щирості, професіоналізмі та повазі до людей:

"Вітольд Павлович — це ціла епоха. Влада абсолютно не впливала на його теплоту. Завдяки його досвіду та знанням ми змогли пройти через непопулярні, але необхідні кроки, зокрема запровадження купонів".

Юрій Єхануров, прем’єр-міністр у 2005–2006 роках, зазначив, що Фокіну випало керувати урядом у складний період політичної боротьби.

"У ті часи важко було тримати економіку, але він зробив усе можливе. Варто пам’ятати таких людей", — сказав Єхануров.

Фокін очолював Кабінет Міністрів у 1990–1992 роках і був першим головою уряду вже незалежної України після проголошення незалежності у 1991-му.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв'ю, в якому Вітольд Фокін розповів про причини розпаду СРСР і про те, чому це було неминучим.