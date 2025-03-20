Називав сепаратистів "повстанцями" та виправдовував анексію Криму: чим відомий покійний експремʼєр Фокін

Політик відзначився проросійськими заявами

Сьогодні, 20 березня, помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України, народним депутатом, а також багато років входив до Комуністичної партії. Ексчиновнику було 92 роки.

"Телеграф" розповість про діяльність політика, які погляди мав та які скандали відбувалися за його участі.

Що відомо про Вітольда Фокіна

Майбутній політик народився у 1932 році у селі Новомиколаївка, що у Запорізькій області. Навчався у гірничому інституту за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" у Дніпрі. Після закінчення вишу Вітольда скерували працювати на Луганщину, зокрема на шахту "Центральна-Боківська". Також пройшов шлях від заступника головного інженера до начальника шахтоуправління № 32 тресту "Боковоантрацит".

Фокін у студентські роки, фото "Гордон"

У 1967 році Фокін вступив у Комуністичну партію. Протягом 8 років він обіймав керівні посади на вугільних підприємствах Луганщини: був заступником начальника комбінату "Донбасантрацит", керував трестом "Первомайськвугілля", працював інженером комбінату "Ворошиловградвугілля" і начальником комбінату "Свердловантрацит".

Захистивши дисертацію, Фокіна відправили на роботу у Держплан УРСР, де він керував відділом. У цій радянській організації чиновник поступово підіймався кар'єрними сходами, дійшовши до посади голови.

У 1990 році чиновник став виконувати обов’язки голови Ради Міністрів УРСР. Вітольд був депутатом Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. У 1991 році Фокін став першим прем'єр-міністром України. Був разом з президентом Леонідом Кравчуком на підписанні Біловезьких угод про ліквідацію СРСР.

Фокін був з Кравчуком під час підписання Біловезької угоди, фото Getty Images

Фокін підписував Угоду урядів Білорусі, Росії та України про узгоджену економічну політику. Економічні відносини будувалися на основі грошової одиниці – карбованця, передбачалось проведення різних реформ, зокрема скорочення дефіциту бюджетів.

Під час прем'єрства Фокіна ввели валюту — купоно-карбованці, які потрібно було вирізати з аркушів. Тоді в Україні була складна економічна ситуація. Відсутність роботи, дефіцит товарів і голод спричинив бунт українців, і невдовзі Вітольд пішов у відставку. Сам чиновник пояснював вихід з уряду незгодою, що Україна покидає рублеву зону.

Фокін був першим першим прем'єр-міністром України, фото Getty Images

Тоді чиновник ще певний час працював у ВРУ, а згодом влаштувався в Інститут світової економіки та міжнародних відносин. Також його обрали Президентом Фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Росією.

За часів керування країною Леоніда Кучми Фокін входив до Вищої економічної Ради при Президентові України. Також Вітольд був президентом Луганського земляцтва у Києві.

Скандали

У 2020 році президент Володимир Зеленський призначив Фокіна заступником керівника української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську. Цікаво, що онучка політика, співачка Маша Фокіна, зізнавалась, що радила дідуся на цю посаду керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якого назвала "Андрюшею".

Фокін з онучкою Машею, фото з соцмереж співачки

Однак Фокін відзначився скандальними проросійськими заявами, які спричиняли обурення українців. Зокрема, він говорив, що Росія забрала Крим, бо інакше це зробили б США. Також політик казав, що не бачить підтверджень війни між Росією та Україною і пропонував влаштувати амністію сепаратистів, яких називав "повстанцями". До того ж Фокін радив провести вибори на Донбасі та надати регіону особливий статус.

Після цього Вітольда звільнили з Тристоронньої контактної групи, а також внесли до бази "Миротворець". В останні роки життя ексчиновник практично не з'являвся на публіці. Відомо, що у 2022 році російська ракета влучила у будинок Фокіна, але чоловік не постраждав, оскільки був тоді у Молдові.

Дім Фокіна постраждав від атаки росіян, фото з соцмереж Маші Фокіної

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