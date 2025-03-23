В Киеве простились с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным (фото, видео)

Эксчиновнику было 92 года

В столице прошла церемония прощания с Витольдом Павловичем Фокиным — первым премьер-министром независимой Украины. Провести его в последний путь пришли родные, коллеги, друзья и те, кто работал с ним в разные периоды государственного становления.

Об этом сообщает "Новости. Live". Во время прощания в зале были размещены фотографии, отражающие жизненный путь политика — от работы в правительстве до участия в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, где Фокин занимал должность заместителя главы украинской делегации.

О Витольде Фокине вспомнили и бывшие премьеры. Анатолий Кинах, возглавлявший правительство в 2001–2002 годах, отметил его искренность, профессионализм и уважение людей:

"Витольд Павлович — это целая эпоха. Власть абсолютно не влияла на его теплоту. Благодаря его опыту и знаниям мы смогли пройти через непопулярные, но необходимые шаги, в частности, введение купонов".

Юрий Ехануров, премьер-министр в 2005-2006 годах, отметил, что Фокину пришлось руководить правительством в сложный период политической борьбы.

"В те времена тяжело было держать экономику, но он сделал все возможное. Следует помнить таких людей", — сказал Ехануров.

Фокин возглавлял Кабинет Министров в 1990-1992 годах и был первым главой правительства уже независимой Украины после провозглашения независимости в 1991-м.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью, в котором Витольд Фокин рассказал о причинах распада СССР и о том, почему это было неизбежно.