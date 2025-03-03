Комусь пощастило більше: скільки триватимуть канікули для школярів у різних регіонах
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Графік канікул: коли відпочиватимуть школярі Києва, Львова, Одеси та інших міст.
Традиційно наприкінці березня українські школярі йдуть на весняні канікули. Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести їх з 24 по 30 березня, проте кожен навчальний заклад має право самостійно визначати дати відпочинку.
За інформацією видання "УП. Життя", канікули можуть змінюватися через безпекову ситуацію, рівень захворюваності та тривалість опалювального сезону. Відтак, у 2025 році у різних містах терміни відпочинку суттєво відрізняються.
Графік весняних канікул у містах України
Київ – з 25 по 31 березня. Під час канікул для школярів будуть організовані гуртки та додаткові заняття.
Тернопіль – більшість шкіл відпочиватиме з 22 по 30 березня.
Житомир – орієнтовно останні 10 днів березня (дати можуть змінитися через епідемічну ситуацію).
Кропивницький – з 24 по 30 березня, але 13 шкіл не матимуть канікул через довгий зимовий відпочинок.
Суми – кожна школа обирає дати самостійно, але більшість учнів відпочиватимуть з 31 березня по 6 квітня.
Миколаїв – з 24 по 30 березня, можливі зміни через безпекову ситуацію.
Хмельницький – через спалах грипу канікули провели з 3 по 10 березня.
Івано-Франківськ – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, але окремі школи можуть змінювати графік.
Одеса – канікули триватимуть з 24 по 30 березня.
Луцьк – школярі відпочиватимуть з 23 по 30 березня.
Львів – більшість шкіл підуть на канікули з 24 по 28 березня, проте деякі установи обрали 18-21 березня.
Дніпро – з 31 березня по 6 квітня.
Харків – рекомендовані 24-30 березня, але школи можуть змінювати дати.
Рівне – канікули триватимуть з 22 по 30 березня (9 днів).
Чернівці – попередньо з 24 по 30 березня.
Черкаси – весняних канікул не буде, адже взимку учні відпочивали цілий місяць.
Полтава – орієнтовно з 22 по 30 березня (9 днів відпочинку).
Ужгород – рекомендовано 24-30 березня, але деякі школи можуть коригувати терміни.
Чому дати весняних канікул відрізняються?
На графік канікул впливають такі фактори:
- Безпека – у прифронтових та небезпечних регіонах канікули можуть зміщуватися.
- Рівень захворюваності – у деяких містах через епідемії дати відпочинку змінили.
- Освітні програми – школи самі визначають навантаження та необхідний час для відпочинку.
- Опалювальний сезон – тривалість опалення також впливає на розклад канікул.
Весняні канікули-2025 триватимуть у різні періоди залежно від регіону. У деяких містах вони перенесені або скасовані, а в інших – подовжені. Важливо слідкувати за офіційними повідомленнями від департаментів освіти, щоб знати актуальні дати відпочинку у конкретній школі.
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