Комусь пощастило більше: скільки триватимуть канікули для школярів у різних регіонах

Графік канікул: коли відпочиватимуть школярі Києва, Львова, Одеси та інших міст.

Традиційно наприкінці березня українські школярі йдуть на весняні канікули. Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести їх з 24 по 30 березня, проте кожен навчальний заклад має право самостійно визначати дати відпочинку.

За інформацією видання "УП. Життя", канікули можуть змінюватися через безпекову ситуацію, рівень захворюваності та тривалість опалювального сезону. Відтак, у 2025 році у різних містах терміни відпочинку суттєво відрізняються.

Графік весняних канікул у містах України

Київ – з 25 по 31 березня. Під час канікул для школярів будуть організовані гуртки та додаткові заняття.

Тернопіль – більшість шкіл відпочиватиме з 22 по 30 березня.

Житомир – орієнтовно останні 10 днів березня (дати можуть змінитися через епідемічну ситуацію).

Кропивницький – з 24 по 30 березня, але 13 шкіл не матимуть канікул через довгий зимовий відпочинок.

Суми – кожна школа обирає дати самостійно, але більшість учнів відпочиватимуть з 31 березня по 6 квітня.

Миколаїв – з 24 по 30 березня, можливі зміни через безпекову ситуацію.

Хмельницький – через спалах грипу канікули провели з 3 по 10 березня.

Івано-Франківськ – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, але окремі школи можуть змінювати графік.

Одеса – канікули триватимуть з 24 по 30 березня.

Луцьк – школярі відпочиватимуть з 23 по 30 березня.

Львів – більшість шкіл підуть на канікули з 24 по 28 березня, проте деякі установи обрали 18-21 березня.

Дніпро – з 31 березня по 6 квітня.

Харків – рекомендовані 24-30 березня, але школи можуть змінювати дати.

Рівне – канікули триватимуть з 22 по 30 березня (9 днів).

Чернівці – попередньо з 24 по 30 березня.

Черкаси – весняних канікул не буде, адже взимку учні відпочивали цілий місяць.

Полтава – орієнтовно з 22 по 30 березня (9 днів відпочинку).

Ужгород – рекомендовано 24-30 березня, але деякі школи можуть коригувати терміни.

Чому дати весняних канікул відрізняються?

На графік канікул впливають такі фактори:

Безпека – у прифронтових та небезпечних регіонах канікули можуть зміщуватися.

– у прифронтових та небезпечних регіонах канікули можуть зміщуватися. Рівень захворюваності – у деяких містах через епідемії дати відпочинку змінили.

– у деяких містах через епідемії дати відпочинку змінили. Освітні програми – школи самі визначають навантаження та необхідний час для відпочинку.

– школи самі визначають навантаження та необхідний час для відпочинку. Опалювальний сезон – тривалість опалення також впливає на розклад канікул.

Весняні канікули-2025 триватимуть у різні періоди залежно від регіону. У деяких містах вони перенесені або скасовані, а в інших – подовжені. Важливо слідкувати за офіційними повідомленнями від департаментів освіти, щоб знати актуальні дати відпочинку у конкретній школі.

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