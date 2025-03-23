Незабываемые впечатления гарантированы. 5 локаций, куда можно съездить с детьми со Львова на весенних каникулах

Это и развлечения для детей, и возможность отдохнуть для родителей

Во Львове стартуют весенние каникулы в школах 24 марта и продлятся до 30 марта. Это хорошая возможность отдохнуть семьей и провести время с пользой.

В этом материале "Телеграф" собрал 5 локаций, куда следует уехать. Места расположены в радиусе 100 км.

Меденицкий зоопарк "Лимпопо"

Этот компактный зоопарк расположен в поселке Меденичи в 35 километрах от областного центра. Там живут представители фауны со всего мира: в парке можно увидеть львов, тигров, верблюдов, лам, обезьян и других животных. Весной прогулки особенно приятны – нет изнуряющей жары, а жители зоопарка становятся активнее.

Для детей есть контактная зона, где они могут покормить коз или пони. Также на территории обустроен сектор для перекуса, что делает посещение удобным для семейного отдыха.

Веревочный парк в "Бухте Викингов"

Комплекс находится в 12 километрах от Львова, вблизи Старого Села. Для отдыха предлагают веревочные маршруты разного уровня сложности, которые подходят как для малышей, так и для подростков. Весной здесь можно гулять по лесным тропам, а после активных развлечений – расслабиться в беседках или прокатиться на велосипеде.

Приятным бонусом является конный клуб, где дети имеют возможность попробовать себя в верховой езде.

Музей "Шевченковская роща" во Львове

Музей под открытым небом точно стоит вашего внимания! Он содержит старинные дома, церкви и хозяйственные постройки из разных регионов запада Украины. Весной территория наполняется жизнью, прогулки среди деревьев и холмов позволяют насладиться природной красотой. Это интересный и познавательный опыт для всей семьи.

Кроме того, специалисты проводят мастер-классы для детей (например, по росписи писанок, плетения или лепки из глины).

Развлекательный центр "Wonder Land"

Это уютный семейный центр, предлагающий множество аттракционов для детей и взрослых: батуты, лабиринты, тюбинг, горки, творческие зоны, мультимедийный кинозал. Расположен в городе Стрый.

Также здесь есть семейное кафе с вкусными блюдами и летняя терраса на крыше, с которой открывается вид на город, а также BBQ-меню. Это идеальное место для активного отдыха, детских праздников с аниматорами и просто комфортного времяпрепровождения в историческом центре Львовщины.

Медвежий приют "Домажир"

Приют вблизи села Жорниска, что в 20 км от Львова, является реабилитационным центром для попавших в неволю медведей. Здесь дети и взрослые могут узнать о жизни этих величественных животных, наблюдая за ними в природной среде, на безопасном расстоянии. Центр также предлагает прогулки по живописным лесным тропам, где можно насладиться почувствовать лесную тишину. Кроме того, для посетителей проводятся интересные экскурсии, адаптированные для маленьких гостей, что делает это медвежье убежище идеальным местом для семейного отдыха на открытом воздухе.

Эти места отлично подходят для весенних каникул, поскольку сочетают развлечения для детей и возможность отдохнуть для родителей, а природа вокруг Львова в это время будет радовать глаз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве также вот-вот начнется сезон каникул. Чем "занять" ребенка на перемене в Киеве и как спланировать это время так, чтобы дети не сидели целую неделю уткнувшись в мониторы гаджетов? Мы собрали несколько интересных вариантов.