Віткофф зробив кілька обурливих заяв про Україну. Що він наговорив про окуповані землі, НАТО та Путіна

Таке враження, що текст представнику Трампа писали у Кремлі

Стів Віткофф, спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу виступив з низкою заяв щодо України. Деякі з них не лише дивні, але й викликають обурення, адже є повторенням пропаганди Кремля.

"Телеграф" зібрав для вас головні цитати Стіва Віткоффа з інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Далі — пряма мова:

Про НАТО

Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО. Чи може Україна мати захист 5-ї статті, не будучи членом НАТО, я думаю, що це відкрите питання для дискусії.

Про захоплені РФ частини України

Найбільша проблема в урегулюванні ситуації це Крим, Донбас, Луганськ і ще два регіони. Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту.

Про 30-денне припинення вогню

Кінцева мета — 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню — це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська.

Про вибори в Україні

Вибори в Україні будуть, я думаю, що Зеленський робить усе можливе.

Про угоду щодо зупинки війни

Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен.

Про війну на морі

Відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі буде реалізовано протягом наступного тижня або близько того.

Про молитви Путіна за Трампа

Путін розповів мені, що коли стріляли в Трампа, він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за нього. Не тому, що він міг стати президентом США, а тому, що у них була дружба та він молився за свого друга

Як повідомляв "Телеграф", під час нещодавнього візиту Стіва Віткоффа до Москви, глава РФ Володимир Путін принизив його. Посланець Трампа змушений був близько 8 години чекати на зустріч з ним.