Перша і остання зустріч з рукостисканням? Коли Зеленський та Путін бачилися тет-а-тет і як це було

Два президенти мали лише одну зустріч

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зустрічалися особисто лише один раз. Це сталося ще до повномасштабного вторгнення РФ на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Це був перший рік президентства Зеленського.

"Телеграф" вирішив згадати, якою була єдина зустріч лідерів двох країн, що воюють, у присутності європейських колег.

Зустріч Зеленського та Путіна — як це було

У 2019 році після трирічної паузи було відновлено "нормандський формат", у рамках якого обговорювалася стабілізація ситуації на сході України. 9 грудня лідери чотирьох країн України, Росії, Німеччини та Франції зустрілися в Єлисейському палаці. Це була перша і поки що остання особиста зустріч Зеленського та Путіна.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Відомо, що в рамках цього "нормандського формату" спочатку провели спільну зустріч лідери чотирьох країн — Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Після цього український та російський лідери зі своїми делегаціями провели окрему зустріч. А ще пізніше Путін і Зеленський переговорили віч-на-віч за зачиненими дверима, ця зустріч тет-а-тет тривала приблизно півгодини. Після цього саміт "нормандської четвірки" закінчився спільною прес-конференцією всіх лідерів країн.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Чи було рукостискання?

Багатьох українців після цієї "нормандської зустрічі" хвилювало питання, чи потис руку новий український президент Зеленський Путіну, який з 2014 року агресивно вторгається в Україну і окупує території. Однозначної відповіді це питання немає.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Так, російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова писали, що рукостискання було. Однак це було без увімкнених камер на самому початку зустрічі. А ось під час публічної частини саміту при ввімкнених камерах рукостискання не було. Більше того, Володимир Зеленський сидів за столом максимально далеко від російського диктатора і навіть виявляв деяку зневагу до нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній президент США Джо Байден різко зник після приходу Трампа. Так, де зараз експрезидент і чим він займається.