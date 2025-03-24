Над ліжком — палаючий Кремль та знищений крейсер "Москва": який вигляд має спальня Зеленського (фото)

Серед усіх полотен президент назвав найулюбленішу

Президент України прикрасив свою спальню картинами, на яких зображені палаючий Кремль, російський крейсер "Москва" та українські захисники. Його кімната розташована над робочим кабінетом.

Як повідомляє "Time", ці полотна Зеленський підбирав сам. Він зауважив, що ці картини не мають значної музейної чи матеріальної цінності.

Особистий простір Володимира Зеленського — це компактна кімната з односпальним ліжком, над яким розміщена картина. На ній зображений російський корабель "Москва", що тоне у водах Чорного моря.

Нагадаємо, що резонансна подія сталася 13 грудня 2022 року. Сили оборони уразили військовий об’єкт противника ракетою, що виробляється в Україні, — "Нептуном".

Ще на одній роботі зображено палаючий Кремль. А поряд — українські воїни, які змагаються в бою на російських землях — її президент назвав найулюбленішою.

"Кожна з них про перемогу", — прокоментував Зеленський.

Офіс лідера України облаштований полірованою латунню та люстрами, водночас він зазначив, що радше віддав би меблі на металобрухт, прибрав би пілястри та покрив білою фарбою позолоту на стелі.

"Але, знаєте, у нас не було часу на ремонт, особливо в останні кілька років", — додав політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в кімнаті президента на Банковій є мінімальні зручності, зокрема умивальник, телевізор та ліжко. Можна помітити, що в тимчасовому помешканні Зеленського ідеально чисто й прибрано — навіть на ліжку немає жодної складки. Особистих речей майже не було.

Зі слів дружини політика Олени Зеленської, він часто потерпає від болю в спині. Проблеми зі здоров’ям у її чоловіка виникли через тривалі фізичні навантаження.

Після скандалу в Білому домі Ельвіра Гасанова, яка брала участь у створенні образу Володимира Зеленського, прокоментувала критику з боку американських політиків щодо одягу українського лідера. Вона була здивована, що питання про костюм став однією з тем обговорення на зустрічі з Трампом.