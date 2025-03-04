"Не вперше": модельєрка Зеленського прокоментувала історію з його вбранням у Білому домі

Зустрічаючи Зеленського, Трамп назвав його одяг "ошатним", проте потім щось пішло не так

Ельвіра Гасанова, яка брала участь у створенні образу Володимира Зеленського для візиту президента України до Вашингтона, прокоментувала критику з цього приводу.

Дизайнерка здивувалася, що питання про костюм українського лідера стало однією з тем обговорення під час зустрічі з главою Білого дому. Про це вона розповіла у коментарі OBOZ.UA.

"Бачила відео, коли президент тільки виходив з машини і його зустрічав Трамп. І він сказав: "Ти сьогодні виглядаєш більш ошатно. І я подумала, що прикольно, мабуть, total black таки трохи спрацював у тому, що нехай це неповноцінний костюм, але він зауважив, що сьогодні Володимир Олександрович виглядає більш ошатно. І це мене порадувало, тому що я подумала: "Чудово, значить, не буде з цим питань", — сказала Гасанова.

Тим часом ситуація змінилася під час бесіди в Овальному кабінеті, коли дискусія набула гострого характеру.

"Ми всі були шоковані, і я думаю, що питання про костюм – це просто була зачіпка під час будь-якої сварки. Якось хотіли просто спровокувати президента, але мені здається, що він, як завжди, відповів дуже доречно", – додала вона.

Нагадаємо, що у Білому домі між Володимиром Зеленським та журналістом, який виявився бойфрендом конгресвумен Марджорі Грін, відбулася суперечка з приводу зовнішнього вигляду українського лідера. Представник преси нетактовно поцікавився, чому Зеленський з’явився на зустріч із Трампом не у діловому костюмі. У відповідь президент України заявив: "Я носитиму його, коли у нас завершиться війна. Може, такий, як у вас. Може, краще. Може, дешевше. Побачимо!"

"Мені зрозумілий меседж Володимира Олександровича, тим паче це не вперше. Цей меседж, звичайно, не тільки від нього, тобто не він його придумав, вже в історії були такі випадки. Я розумію, що він таким чином показує свою солідарність з народом, тому не зрозуміло, чому саме це й нічого іншого не важить для країни, яка каже, що вона наш партнер. Але ж ми бачимо, яким чином далі все розвивається, і дуже тяжко вірити, що проблема саме в тому, що Володимир Олександрович прийшов не в костюмі", – сказала Гасанова.

Модельєрка розповіла, що її бренд безкоштовно посилає Зеленському одяг: "Зараз 99% одягу президента — і штани, і поло, і світшоти, і футболки — це наше. Тому ми іноді, коли бачимо по фотографіях, що вже поло трохи не зовсім свіже, або хімчистка його зіпсувала, відправляємо просто ще партію".

Раніше ми писали, що на "Оскарі" тонко потролили суперечку Трампа та Зеленського. Ведучий церемонії Конан О’Брайєн запитав у актора Адама Сендлера, чому той не в костюмі, та почув кумедну відповідь.