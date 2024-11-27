Зеленський потерпає від болю. Перша леді розповіла, що турбує президента України

Попри це, він продовжує виконувати свої обов’язки

Президент України Володимир Зеленський часто потерпає від болю в спині. Навантаження поступово руйнують його здоров’я

Про це повідомила його дружина, Олена Зеленська. Вона каже, що проблеми зі здоров’ям у її чоловіка виникли через тривалі фізичні навантаження.

За словами першої леді, активний спосіб життя президента у поєднанні з постійним стресом і важким графіком негативно впливають на його хребет. Такі навантаження поступово руйнують здоров’я, що й стало причиною частих больових відчуттів.

Олена Зеленська також зазначила, що президент України змушений витримувати шалений темп роботи, через що часу на повноцінний відпочинок чи лікування практично не залишається. Попри це, він продовжує виконувати свої обов’язки і не дозволяє стану здоров’я впливати на його щоденну діяльність.

Варто зазначити, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський, який зізнався у бажанні вбити Путіна, дуже сильно змінився за час президентства та повномасштабної війни. За ці роки він з політичного новачка перетворився у вимогливого, різкого лідера, який не боїться наполягати на своєму та різко звертатись до партнерів з НАТО.