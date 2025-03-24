Над кроватью — горящий Кремль и уничтоженный крейсер "Москва": как выглядит спальня Зеленского (фото)

Среди всех полотен президент назвал любимую

Президент Украины украсил свою спальню картинами, на которых изображен горящий Кремль, российский крейсер "Москва" и украинские защитники. Его комната расположена над рабочим кабинетом.

Как сообщает "Time", эти полотна Зеленский подбирал сам. Он отметил, что картины не имеют значительной музейной или материальной ценности.

Личное пространство Владимира Зеленского – это компактная комната с односпальной кроватью, над которой расположена картина. На ней изображен русский корабль "Москва", тонущий в водах Черного моря.

Напомним, что резонансное событие произошло 13 декабря 2022 года. Силы обороны поразили военный объект противника производимой в Украине ракетой — "Нептуном".

Еще на одной работе изображен горящий Кремль. А рядом — украинские воины, которые соревнуются в бою на русских землях, — ее президент назвал любимой.

"Каждая из них о победе", — прокомментировал Зеленский.

Офис лидера Украины оснащен полированной латунью и люстрами, в то же время он отметил, что скорее отдал бы мебель на металлолом, убрал бы пилястры и покрыл белой краской позолоту на потолке.

"Но, знаете, у нас не было времени на ремонт, особенно в последние несколько лет", — добавил политик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в комнате президента на Банковой есть минимальные удобства, в том числе умывальник, телевизор и кровать. Можно заметить, что во временном доме Зеленского идеально чисто и убрано — даже на кровати нет складки. Личных вещей почти не было.

По словам жены политика Елены Зеленской, он часто страдает от боли в спине. Проблемы со здоровьем у ее мужа возникли из-за длительных физических нагрузок.

После скандала в Белом доме Эльвира Гасанова, которая участвовала в создании образа Владимира Зеленского, прокомментировала критику со стороны американских политиков относительно одежды украинского лидера. Она была удивлена, что вопрос о костюме стал одной из тем обсуждения на встрече с Трампом.