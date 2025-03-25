Володіє розкішною нерухомістю і працює перукаркою. Що відомо про "дружину" мера Одеси Труханова

У деклараціях мер Одеси свою дружину не згадує

Мер Одеси Геннадій Труханов офіційно розлучений ще з 1997 року. Однак його ім’я часто пов'язують з Тетяною Колтуновою. Журналісти-розслідувачі неодноразово сліди їхнього спільного життя у фінансових схемах та розкішній нерухомості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, дійсно ця жінка просто колишня дружина чи компаньйонка у тіньових справах Геннадія Труханова.

Чи дійсно Тетяна Колтунова — дружина Труханова

Відомо, що в період з 1985 по 1997 рік чиновник перебував в офіційному шлюбі, після чого розлучився. Однак у подальших деклараціях він не зазначав Тетяну Колтунову як свою дружину, хоча їхні зв’язки й досі викликають питання.

Під час обшуку в 2018 році в елінгу, що належить Тетяні Колтуновій, детективи НАБУ виявили пістолет, зареєстрований на Геннадія Труханова, та 300 тисяч доларів готівкою, які, за твердженням, належали матері мера. Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

У 2020 році Вищий антикорупційний суд досліджував спільні фотографії Геннадія Труханова та Тетяни Колтунової. Вони свідчили про те, що експодружжя веде спільний побут та сімейні обов'язки, попри офіційне розлучення. Проте у своїх деклараціях Труханов не вказує Колтунову.

Відомо, що мер Одеси та його колишня дружина — батьки двох доньок. Цікаво, що старша народилася у 1986 році, під час шлюбу Труханова та Колтунової, а молодша — у 2000-му, коли пара вже офіційно розлучилася.

Хто така Тетяна Колтунова

У мережі є багато інформації про майно та нерухомість, які належать Тетяні Колтуновій. Зокрема, у розслідуванні ГО "Антикорупційний офіс" та "Автомайдан" зазначено, що Колтунова придбала квартиру в ЖК "Ark Palace", що розташована на Аркадії, у 2009 році. Площа помешкання — 296 метрів квадратних.

Згідно з даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, у 2012 році Колтунова стала власницею будинку площею 560 метрів квадратних в елітному котеджному містечку "Королівські сади", що розташоване в Аркадії всього за 100 метрів від узбережжя Чорного моря. Однак уже в 2016 році вона продала цю нерухомість. Крім того, існує інформація, що Колтунова також придбала елінг – споруду, яка використовується для будівництва або ремонту суден та повітряних апаратів, – розташований безпосередньо на березі моря.

Станом на 2017 рік Тетяна Колтунова була зареєстрована як фізична особа-підприємець. Її основні види діяльності включали надання послуг у сфері краси, зокрема роботу перукарень і салонів, а також здачу в оренду та управління власною чи орендованою нерухомістю.

Однак точної інформації про те, чи дійсно Труханов та Колтунова ділять побут та мешкають разом, немає. У мережі також неможливо знайти її сторінки у соцмережах та інформацію про точне місце перебування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного. Вона у всьому підтримує свого чоловіка і коли той отримав посаду посла України у Великій Британії, переїхала разом із ним.