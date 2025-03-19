Мають спільний бізнес і виховують маленьку доньку: що відомо про дружину екслідера Автомайдану Булатова

Екснардеп вдруге одружився у 2019 році

Дмитро Булатов — учасник Євромайдану, колишній міністр молоді та спорту, який свого часу був у центрі уваги медіа. Тоді як особисте життя чоловік не афішував.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину учасника Євромайдану, і чим вона займається.

Що відомо про дружину Дмитра Булатова

Учасник Євромайдану був у шлюбі з Анною Киричок. Вони мають двох спільних дітей — Дениса та Алісу. Вдруге Булатов одружився з комунікаційницею Ніною Васильовою у 2019 році.

Булатов вдруге одружився у 2019 році, фото з соцмереж Васильової

У 2008-2012 роках Ніна працювала комунікаційною менеджеркою у компанії "Київстар". Після цього 2 роки Васильова була заступницею начальника управління з корпоративних комунікацій у ПУМБ.

Васильова займається комунікаціями, фото з соцмереж Васильової

У 2014-2015 роках Васильова займалась корпоративними комунікаціями в "Укртелеком". Також вона керувала департаментом внутрішніх комунікацій у ДТЕК.

Васильова працювала в "Укртелеком" і ДТЕК, фото з соцмереж Васильової

Протягом 2016-2018 роках Ніна працювала заступницею керівника у компанії SPN Agency. Зараз Васильова є комунікаційною директоркою у EPAM Ukraine, а також працює в Association IT Ukraine. Паралельно Ніна разом з Дмитром займається проєктом Mr.Sanders. Він передбачає розвиток екотуризму та дитячих таборів.

Булатов і Васильова, фото з соцмереж Васильової

Булатов перебуває у шлюбі з Васильовою протягом 5 років. Наприкінці 2024 року у них з'явилась донька Соломія. Періодично подружжя ділиться у соцмережах теплими спільними світлинами.

Булатов і Васильова, фото з соцмереж Васильової

У Булатова і Васильової народилась донька, фото з соцмереж Васильової

У Булатова сталося поповнення в родині, фото з соцмереж Васильової

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обраницю ексмера Києва Черновецького. Він пішов до неї від першої дружини.