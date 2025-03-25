Обладает роскошной недвижимостью и работает парикмахершей? Что известно о "жене" мэра Одессы Труханова

В декларациях мэр Одессы свою жену не упоминает

Мэр Одессы Геннадий Труханов официально разведен еще с 1997 года. Однако его имя часто связывают с Татьяной Колтуновой. Журналисты-расследователи не раз находили следы их совместной жизни в финансовых схемах и роскошной недвижимости.

"Телеграф" решил выяснить, действительно ли эта женщина просто бывшая жена или компаньонка по теневым делам Геннадия Труханова.

Действительно ли Татьяна Колтунова – жена Труханова

Известно, что в период с 1985 по 1997 год чиновник состоял в официальном браке, после чего развелся. Однако в дальнейших декларациях он не отмечал Татьяну Колтунову как свою жену, хотя их связи до сих пор вызывают вопросы.

Во время обыска в 2018 году в эллинге, принадлежащей Татьяне Колтуновой, детективы НАБУ обнаружили пистолет, зарегистрированный на Геннадия Труханова, и 300 тысяч долларов наличными, которые, по утверждению, принадлежали матери мэра. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

В 2020 году Высший антикоррупционный суд исследовал общие фотографии Геннадия Труханова и Татьяны Колтуновой. Они свидетельствовали о том, что экс-супруги ведут общий быт и семейные обязанности, несмотря на официальный развод. Однако в своих декларациях Труханов не указывает Колтунову.

Известно, что мэр Одессы и его бывшая жена родители двух дочерей. Интересно, что старшая родилась в 1986 году, во время брака Труханова и Колтуновой, а младшая – в 2000-м, когда пара уже официально развелась.

Кто такая Татьяна Колтунова

В сети есть много информации об имуществе и недвижимости, принадлежащих Татьяне Колтуновой. В частности, в расследовании ОО "Антикоррупционный офис" и "Автомайдан" отмечено, что Колтунова приобрела квартиру в ЖК "Ark Palace", расположенной на Аркадии, в 2009 году. Площадь квартиры — 296 квадратных метров.

Согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, в 2012 году Колтунова стала владелицей дома площадью 560 квадратных метров в элитном коттеджном городке "Королевские сады", расположенном в Аркадии всего в 100 метрах от побережья Черного моря. Однако уже в 2016 году она продала эту недвижимость. Кроме того, существует информация, что Колтунова также приобрела эллинг – сооружение, которое используется для строительства или ремонта судов и воздушных аппаратов – расположено непосредственно на берегу моря.

По состоянию на 2017 год Татьяна Колтунова была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель. Ее основные виды деятельности включали предоставление услуг в сфере красоты, в частности, работу парикмахерских и салонов, а также сдачу в аренду и управление собственной или арендованной недвижимостью.

Однако точной информации о том, действительно ли Труханов и Колтунова делят быт и живут вместе, нет. В сети также невозможно найти ее страницы в соцсетях и информацию о точном местоположении.

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