Не мають спільних дітей: що відомо про дружину Залужного, з якою він 20 років у шлюбі

Дружина "залізного генерала" переїхала до Лондона разом із коханим

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний — не тільки воєначальник, а й сім’янин. Ім’я дружини генерала у відставці не часто з’являється у заголовках, але саме вона є опорою одного з найвідоміших військових України.

Дружину "залізного генерала" звати Олена. Вона у всьому підтримує свого чоловіка. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олену Залужну.

Що відомо про Олену Залужну

Майбутня дружина Валерія Залужного народилася 25 липня 1976 року. Зараз їй 48 років. Вона фінансистка за фахом і працює в Укргазбанку. Із чоловіком вона разом вже 20 років, у пари є дві доньки від попередніх шлюбів, але спільних дітей пара не має.

Старша донька Аріна пішла стопами батька — вона військова. А молодша Христина мріяла стати лікарем. Зараз відомо, що вона закінчила Одеський медичний університет.

До початку повномасштабного вторгнення пара часто подорожувала Україною. Вони ходили у піші туристичні походи.

На своїй сторінці у Фейсбук колишній головнокомандувач ЗСУ часто ділиться світлинами з дружиною. Також він пише романтичні рядки у підписах під фото. Після призначення Валерія послом у Великій Британії взимку 2024 року, Олена переїхала разом із ним до Лондона.

Олена також завжди поруч із чоловіком на публічних заходах. Зокрема, коли Залужному надали звання Героя України, вона була присутня і сиділа поруч із коханим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сім’ю міністра оборони Рустема Умерова. Він тримає особисте життя у секреті, тому інформації про його дружину та дітей мало в мережі.