У Дніпрі та області прогриміли потужні вибухи: тривогу там не оголошували
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Про загрозу обстрілу не попереджали
Декілька вибухів пролунало в Дніпрі та Кривому Рогу 25 березня.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас відомо, що оголошення повітряної тривоги в області не було.
У місцевих пабліках написали, що "гучні звуки, що чуєте — то так треба". Проте офіційні джерела не повідомляли про "планові" вибухи.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 25 березня жителі Запоріжжя також чули вибухи, а перед цим попереджали про загрозу ударних безпілотників.За повідомленнями місцевої влади, двоє людей — 58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу.