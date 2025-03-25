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У Дніпрі та області прогриміли потужні вибухи: тривогу там не оголошували

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 25 березня 2025, 12:53

Про загрозу обстрілу не попереджали

Декілька вибухів пролунало в Дніпрі та Кривому Рогу 25 березня.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас відомо, що оголошення повітряної тривоги в області не було.

У місцевих пабліках написали, що "гучні звуки, що чуєте — то так треба". Проте офіційні джерела не повідомляли про "планові" вибухи.

Скриншот із пабліків
Скриншот із пабліків
Скриншот із пабліків
Скриншот із пабліків

Оновлюється…

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 25 березня жителі Запоріжжя також чули вибухи, а перед цим попереджали про загрозу ударних безпілотників.За повідомленнями місцевої влади, двоє людей — 58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу.

Теги:
#Дніпро #Кривий Ріг #Повітряна тривога