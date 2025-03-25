В Днепре и области прогремели мощные взрывы: тревогу в там не объявляли

Об угрозе обстрела не предупреждали

Несколько взрывов прогремело в Днепре и Кривом Роге 25 марта.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время известно, что объявления воздушной тревоги в области не было.

В местных пабликах написали, что "громкие звуки, которые слышите — это так надо". Однако официальные источники не сообщали о "плановых" взрывах.

Скриншот из пабликов Скриншот из пабликов

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Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 25 марта жители Запорожья также слышали взрывы, а перед этим предупреждали об угрозе ударных беспилотников. По сообщениям местных властей, два человека — 58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили ранения в результате вражеского обстрела.