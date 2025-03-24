Вибухи пролунали в Буковелі? Усі подробиці загадкових звуків на Франківщині

Поліція та адміністрація області вже відреагували

На Франківщині місцеві чули серію загадкових звуків, схожих на вибухи. Тривогу в Україні та області в ту мить не оголошували.

Як повідомляють місцеві канали, люди чули нібито вибухи у більшості гірських міст. Поліція та адміністрація області вже відреагували.

"Загадкові вибухи на Франківщині: вибухи чули у Буковелі, Косові, Делятині, Верховині, Краснику та Кутах", — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в області на момент вибухів і після не оголошували. Наразі причина дивних звуків невідома.

За словами правоохоронців, на лінію 102 не надходило жодних повідомлень щодо нібито вибухів в Делятині, Буковелі чи ще десь в тому боці. Поліція наполягає, що в гірських регіонах все тихо.

"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних", — написала голова ОВА Світлана Онищук.

У мережі припускають, що вибухи могли виникнути внаслідок навчання або ж через літак, яки долав звуковий бар'єр.

Проте місцеві чати та канали повідомляли про вибухи, які чули в різних містах приблизно о 17:00. Дехто навіть написав, що від звуку затрусило дім і двері.

Нагадаємо, що у ніч на 24 березня росіяни атакували Запоріжжя та Київщину безпілотниками. Пошкоджено приватні будинки, є поранені, обійшлося без загиблих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у відділку поліції на Одещині нещодавно пролунав вибух. Відомо, що є загиблі та постраждалі.