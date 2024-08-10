Відбив її у київського бізнесмена: як виглядає ексдружина Віталія Кличка та як довго вони прожили у шлюбі (фото)

У шлюбі у пари народилося троє дітей: двоє синів і дочка

Модель Наталія Єгорова, колишня дружина Віталія Кличка, як і його діти, давно живуть за кордоном, але вони підтримують зв’язок онлайн. Ще до початку війни подружня пара жила в різних країнах, оскільки Віталій розвивав кар’єру в Україні, а його дружина — у Німеччині. В підсумку, зберегти шлюб на відстані їм не вдалося.

"Телеграф" з’ясував, як зараз виглядає колишня дружина мера столиці Наталія Єгорова та де вона зараз. Також ми дізналися, як познайомилася пара і скільки їм удалося прожити офіційно у шлюбі.

Який вигляд має ексдружина Віталія Кличка і де вона зараз

50-річна Наталія Єгорова живе в Німеччині та повернулася до модельного бізнесу, який раніше довелося залишити, оскільки вона присвятила себе дітям. Вона зазначила, що успіху можна досягти у будь-якому віці, головне займатися улюбленою справою та отримувати задоволення від віку.

На своїй сторінці в Instagram вона ділиться з аудиторією своїми захопленнями, публікуючи особисті кадри. Жінка часто подорожує, займається йогою та модельним бізнесом. Восени минулого року вона відвідувала Україну у складі німецької делегації, яка допомагала українським дітям, які постраждали від війни.

Ексдружина Кличка Наталія Єгорова

Відомо, що діти Віталія Кличка та Наталії також живуть за кордоном, але у різних країнах. Їхній молодший син навчається у США, старший у Великій Британії, а дочка — у Нідерландах. В одному з інтерв’ю мер Києва зазначив, що дуже сумує за дітьми, оскільки бачив їх до війни, але часто спілкуються онлайн.

Наталія Єгорова з трьома дітьми

Наталія Єгорова

Як Віталій Кличко познайомився з дружиною та чому вони розлучилися

Віталій, як і його ексдружина Наталя, змалку займалися спортом. Кличко спочатку кікбоксингом, а з 1995 — професійним боксом, а Єгорова — гімнастикою, але пізніше захопилася модельним бізнесом.

Познайомилася пара в 1995 році й спочатку Наталя не сильно приймала залицяння спортсмена, хоча зазначила, що з першого погляду "захопилася його силою". Але Віталій був дуже наполегливим і зумів підкорити серце Наталії, відбивши її у київського бізнесмена. У 1997 році вони офіційно пов’язали себе узами шлюбу, не влаштовуючи пишних урочистостей.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко

У 2000 році Єгорова народила Віталію сина Єгора-Даніела, у 2002 році у них народилася Єлизавета-Вікторія, і у 2005 році — син Максим. Під час відповідальних боїв дружина завжди була поруч і підтримувала Віталія, навіть коли у 2013 році він завершив кар’єру боксера та пішов у політику. Наталя була в "тіні" чоловіка, займаючись у той період дітьми та співом.

Віталій Клично з дружиною Наталією та дітьми

Восени 2013 року їхня родина пережила тяжкий період, бо хакери заявили, що зламали пошту боксера та виявили в ній листування з іншими жінками. Тоді Наталя зберегла самовладання та стійкість, вирішивши зберегти сім’ю та не реагувати на скандал.

Ексдружина Віталія Кличка Наталія

Влітку 2022 року стало відомо, що Віталій та Наталя розлучаються через 25 років шлюбу. Мер Києва зазначив, що причиною розлучення стало те, що у них із дружиною відрізняються інтереси й живуть вони в різних країнах, будуючи життя окремо. Це рішення було обопільним, і вони змогли зберегти нормальні стосунки

Наталія та Віталій Кличко, фото: Getty Images

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