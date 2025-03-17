Кинув заради неї першу дружину: що відомо про обраницю ексмера Києва Черновецького

Зараз політик не афішує особисте життя

Леонід Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках. Згодом він спробував побудувати політичну кар'єру в Грузії, але не вдалося. Так чоловік емігрував до Ізраїлю, де намагався виправдати вторгнення Росії в Україну.

"Телеграф" розкаже, що відомо про обраницю колишнього мера столиці.

Що відомо про дружину Леоніда Черновецького

Політик перебував у шлюбі з Аліною Айвазовою, донькою заможного грузинського бізнесмена. Жінка розповідала, що її батько посприяв, щоб Черновецький став заступником проректора у київському виші, а згодом — нардепом і мером столиці. У подружжя з'явилось двоє дітей — Степан і Христина.

Черновецький та Айвазова, фото KP.UA

У 2011 році почали говорити про розлучення Айвазової та Черновецького через те, що у політика з'явилась коханка. Леонід таємно подав на розлучення з Айвазовою. Тоді Аліна розповідала, що чоловік хоче позбавити її майна. Також Айвазова зазначила, що Черновецький її бив, і вона зіпсувала здоров'я через постійні скандали. Вони були у шлюбі 34 роки.

Черновецький та Айвазова були у шлюбі 34 роки, фото KP.UA

Згодом Черновецький показав нову кохану, якою стала Олена Савчук. Уперше ексмер Києва побачив жінку у храмі разом з її сином. Згодом вони зустрілися на дні народженні політика. Тоді Черновецький й запропонував Савчук зустрічатися. Черновецький ділився, що Олена зачепила його красою та безкорисливістю.

Олена Савчук, фото з мережі

У 2012 році Леонід одружився з Савчук, а невдовзі у них народився син Гавриїл. Окрім цього, Олена мала сина Данила від попередніх стосунків. Політик розповідав, що радіє тому, що жінка взяла його прізвище. Попередня дружина залишалась на своєму — Айвазова.

Олена Савчук - друга дружина Черновецького, фото з мережі

Черновецький та Савчук, фото з мережі

Однак у 2021 році Черновецький поширював оголошення про вакансію особистої помічниці. Він шукав працівницю, яка "робитиме те саме, що дружина в домі". Зокрема, мав на увазі, прання, приготування їжі, прибирання, покупки.

Водночас політик вказав, що йому потрібна не коханка, а людина, яка доглядатиме за ним і помешканням. Серед вимог — громадянство Ізраїлю або дозвіл працювати в цій країні. Окрім цього, працівниця має вміти готувати каші та рибу. Політик обіцяв зарплату у розмірі 4 тисяч доларів.

Також помічниця на цю вакансію повинна бути "без дітей та старих родичів, за якими потрібен догляд". Обов'язковими вимогами були наявність водійських прав, знання англійської та івриту.

Черновецький зазначав, що живе в Ізраїлі тільки з собакою, тому не виключено, що він розлучився з Савчук. У соцмережах ексмера столиці немає інформації про його особисте життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обраницю мера Харкова Анну Кузнецову. Вона була журналісткою.