"Титановий" втікач: як Фірташ пов’язаний із видобутком рідкісноземельних металів в Україні (відео)

До Group DF Фірташа входять підприємства, які мають актуальні дозволи на три рудники

В українському сегменті титанового виробництва є кілька гравців, у тому числі Group DF, яку контролює український підсанкційний бізнесмен Дмитро Фірташ. Група компаній включає кілька підприємств, які займаються титановим бізнесом.

Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus під назвою "Олігархи, втікачі та підозрювані: хто контролює стратегічні ресурси України". Журналісти зазначають, що ці підприємства мають актуальні дозволи на три копальні.

Назви підприємств наведені нижче:

У розслідуванні вказано, що сам Фірташ вже не в Україні і "повертатися навряд чи поки що збирається", бо тут на нього чекає підозра.

"І до речі, не тільки тут. Першими звинувачення Фірташу висунули США. Там його запідозрили у змові щодо виплати хабарів в Індії за права на видобуток титану. Тоді ж у 2014 році його затримали у Відні, але австрійський суд відмовив у екстрадиції бізнесмена", — йдеться у матеріалі.

Також була ще одна справа, але вже в Іспанії. Фірташа звинувачували у відмиванні грошей.

А під українські санкції Фірташ попав у 2021 році. Йому інкримінують продаж українського титану росіянам. У 2023 році було повідомлено про підозру за присвоєння газу на більш ніж 18 млрд гривень. 2024 року про Фірташа заговорили в Британії. Там він та його дружина також у списку санкцій.

"Фірташ зараз у Відні й в нього там все добре. Гостей приймає", - наголошує журналістка проєкту.

Так, наприклад, 2022 року до олігарха, щоб поговорити, приїжджав Давид Арахамія, керівник фракції "Слуга народу". Також на зустріч до Фірташа приїжджав нардеп від забороненої в Україні "ОПЗЖ" Михайло Папієв. Сам він прокоментував зустріч просто: "Зустрілися по-дружньому".

Що відомо про спецдозволи на титан

Журналісти кажуть, що з дозволами нічого не сталося.

"Фірташ пішов до суду і відсудив собі право на видобуток титану в одній компанії. Намагалася й інша, але в цьому випадку феміда виявилася не такою прихильною", - наголошується в розслідуванні.

За даними ЗМІ, Міжріченський ГЗК відновив свою роботу у вересні 2024 року. З юридичного погляду санкції РНБО проти власника не обмежують права ГЗК працювати. Так само працюють усі "Азоти" Фірташа. Ліцензію іншого ГЗК – Мотроновського – було влітку 2024 року продано Group DF компанії ТОВ "Тіберіус" Олексія Шестюка. Можливість перепродажу спецдозвону надає нова версія Кодексу про надра.

Основна продукція підприємства — двоокис титану або сульфатний концентрат ільменіту — так званий хімічний титан. Це сировина для виробництва пігментів, що використовується в лакофарбовій промисловості, виробництві паперу, пластмас та будівельних матеріалів.

Дмитро Фірташ — коротко про те, хто він

Бізнесмен-втікач, мільярдер, голова Ради директорів Group DF. З 18 червня 2021 року знаходиться під санкціями, введеними РНБО України.

Народився 2 травня 1965 року в селі Синків Заліщицького району на Тернопільщині. 1984 року закінчив Донецький залізничний технікум.

Його мати працювала бухгалтером на цукроварні, а батько — водієм.

Після повернення з армії у 1986 році влаштувався пожежником у Чернівцях, але незабаром перекваліфікувався на підприємця.

1990-го Дмитро Фірташ переїхав до Москви, там зайнявся поставками продовольства. 1993-го вийшов на туркменський ринок, проте туркменська сторона не мала вільних грошей, і вона запропонувала газ.

На парламентських виборах 2002 року Дмитро Фірташ балотувався до парламенту за списком Всеукраїнського політичного об’єднання "Жінки за майбутнє" (№12).

У 2007 році з метою консолідації управління активами в різних сферах бізнесу було створено Group DF ( The Firtash Group of Companies ). До її складу увійшла низка активів у сфері хімічної промисловості, енергетики та нерухомості.

У липні 2011 року Дмитро Фірташ став мажоритарним акціонером великого українського роздрібного банку "Надра".

13 березня 2014 року австрійська поліція заарештувала у Відні на запит американського ФБР 48-річного українського підприємця за підозрою у причетності до створення організованої злочинної групи. Наступного дня суд ухвалив випустити українського олігарха Дмитра Фірташа під заставу 125 млн євро, але залишити його в Австрії для екстрадиції до США.

Тим часом США звинувачують Фірташа у дачі хабаря у розмірі 18,5 млн доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років в’язниці та конфіскація всіх активів.

У 2021 р. став радником постійного представництва Республіки Білорусь у міжнародних організаціях у Відні.

У травні 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував та передав до управління АРМА корпоративні права 26 облгазів через несплату за користування мережами. Пізніше уряд передав ці активи до управління "Нафтогазу". За даними ЗМІ, більшість із них входили до групи РГК, яку пов’язують із Дмитром Фірташем (хоча офіційно він не є бенефіціаром компанії). З того часу "Нафтогаз" намагався встановити контроль над облгазами групи РМК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має дозвіл на видобуток рідкісноземельних металів в Україні.