Лукашенко наказав знайти в Білорусі рідкісноземельні метали і не тільки

Треба копати і дивитися, що є

У Білорусі розпочнуть пошук рідкісноземельних металів та інших корисних копалин за наказом самопроголошеного президента республіки Олександра Лукашенка. Саме таку задачу він поставив міністру природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

Про це пише ТАСС. Зазначається, що мета цих пошукових робіт наразі не відома. За його словами, геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні.

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Потрібно розвідати й інше: і хімія, і нафту, і газ, і таке інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", — заявив Лукашенко.

Додамо, що кілька разів президент США Дональд Трамп наголошував на тому, що хоче укласти угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин. За деякими підрахунками, така співпраця дозволила б Штатам отримати від 20 млрд доларів.

Вищеназвану угоду мали підписати 28 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Проте тоді між лідерами країн виникла сварка, угоду так і не уклали.

Спочатку в США говорили, що не будуть вести більше справ з президентом України, але тепер риторика Вашингтона дещо пом’якшилася. Там запропонували обійтися публічними вибаченнями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США та Україна таки підпишуть договір про мінерали.