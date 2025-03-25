"Титановый" беглец: как Фирташ связан с добычей редкоземельных металлов в Украине (видео)

В Group DF Фирташа входят предприятия, которые имеют актуальные разрешения на три рудника

В украинском сегменте титанового производства есть несколько игроков, в том числе и Group DF, которую контролирует украинский подсанкционный бизнесмен Дмитрий Фирташ. Группа компаний включает в себя несколько предприятий, которые занимаются титановым бизнесом.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus под названием "Олигархи, беглецы и подозреваемые: кто контролирует стратегические ресурсы Украины". Журналисты отмечают, что эти предприятия имеют актуальные разрешения на три рудника.

Названия предприятий приведены ниже:

В расследовании указано, что сам Фирташ уже не в Украине и "возвращаться вряд ли пока собирается", потому что здесь его ждет подозрение.

"И кстати, не только тут. Первыми обвинение Фирташу выдвинули США. Там его заподозрили в заговоре насчет выплаты взяток в Индии за права на добычу титана. Тогда же в 2014 году его задержали в Вене, но австрийский суд отказал в экстрадиции бизнесмена", — говорится в материале Bihus.

Также было еще одно дело, но уже в Испании. Фирташа обвиняли в отмывании денег.

А под украинские санкции Фирташ попал в 2021 году. Ему инкриминируют продажу украинского титана россиянам. В 2023 году было сообщено о подозрении за присвоение газа на больше чем 18 млрд гривен. В 2024 году о Фирташе заговорили в Британии. Там он и его супруга также в санкционном списке.

"Фирташ сейчас в Вене и у него там все хорошо. Гостей принимает", — подчеркивает журналистка проекта.

Так, например, в 2022 году к олигарху, чтобы поговорить, приезжал Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа". Также на встречу к Фирташу приезжал нардеп от запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Михаил Папиев. Сам он прокомментировал встречу просто: "встретились по-дружески".

Что известно о спецразрешениях на титан

Журналисты говорят, что с разрешениями ничего не случилось.

"Фирташ пошел в суд и отсудил себе право на добычу титана в одной компании. Пыталась и другая, но в этом случае фемида оказалась не такой благосклонной", — отмечается в расследовании.

По данным СМИ, Междуреченский ГОК возобновил свою работу в сентябре 2024 года. С юридической точки зрения санкции СНБО против собственника не ограничивают права ГОКа работать. Так же работают все "Азоты" Фирташа. Лицензия другого ГОКа – Мотроновского – была летом 2024 года продана Group DF компании ООО "Тибериус" Алексея Шестюка. Возможность перепродажи спецдозвона предоставляет новая версия Кодекса о недрах.

Основная продукция предприятия – двуокись титана или сульфатный ильменитовый концентрат – так называемый химический титан. Это сырье для производства пигментов, используемое в лакокрасочной промышленности, производстве бумаги, пластмасс и строительных материалов.

Дмитрий Фирташ — коротко о том, кто он

Беглый бизнесмен, миллиардер, председатель Совета директоров Group DF. С 18 июня 2021 находится под санкциями, введенными СНБО Украины.

Родился 2 мая 1965 года в селе Сынькив Залищицкого района на Тернопольщине. В 1984 году окончил Донецкий железнодорожный техникум.

Его мать работала бухгалтером на сахарном заводе, а отец — водителем.

После возвращения из армии в 1986 году устроился пожарным в Черновцах, но вскоре переквалифицировался в предприниматели.

В 1990-м Дмитрий Фирташ переехал в Москву, там занялся поставками продовольствия. В 1993-м вышел на туркменский рынок, однако у туркменской стороны не было свободных денег, и она предложила газ.

На парламентских выборах 2002 года Дмитрий Фирташ баллотировался в парламент по списку Всеукраинского политического объединения "Жінки за майбутнє" (№ 12).

В 2007 году с целью консолидации управления активами в различных сферах бизнеса была создана Group DF (англ. The Firtash Group of Companies). В её состав вошёл ряд активов в сфере химической промышленности, энергетики и недвижимости.

В июле 2011 года Дмитрий Фирташ стал мажоритарным акционером крупного украинского розничного банка "Надра".

13 марта 2014 года австрийская полиция арестовала в Вене по запросу американской ФБР 48-летнего украинского предпринимателя по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы. На следующий день суд постановил выпустить украинского олигарха Дмитрия Фирташа под залог в 125 млн евро, но оставить его в Австрии для экстрадиции в США.

Тем временем США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18 500 000 долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В 2021 г. стал советником постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене.

В мае 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 облгазов из-за неуплаты за пользование сетями. Позже правительство передало эти активы в управление "Нафтогазу". По данным СМИ, большинство из них входили в группу РГК, которую связывают с Дмитрием Фирташем (хотя официально он не является бенефициаром компании). С тех пор "Нафтогаз" пытался установить контроль над облгазами группы РГК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет разрешение на добычу редкоземельных металлов в Украине.