Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали, незважаючи на загрозу припинення військової допомоги, – Шмигаль

Очільник українського уряду зробив низку заяв

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до укладання угоди про співпрацю з США у сфері видобутку та постачання рідкісноземельних металів. Ця заява була зроблена під час пресконференції.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Як зазначає видання, політик наголосив, що Україна розглядає економічну кооперацію як один із ключових аспектів партнерства з Вашингтоном.

"Ми готові підписати угоду, яка підготовлена, про створення Інвестиційного фонду. Ця угода затверджена урядом України. І ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю зі США з підписання такої угоди і далі розвивати нашу економічну співпрацю", – заявив Шмигаль.

Журналісти також попросили чиновника прокоментувати новини про призупинення американської допомоги для України.

"Сьогодні ця підтримка в Україні є. Вона продовжується. Стосовно дискусій про можливість припинення, ми абсолютно спокійно всіма наявними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу з США, Конгресом США і з самим президентом Трампом", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Київ працює з американськими партнерами над тим, щоб допомога Україні зберігалася до повного досягнення мирної угоди.

"Але я наголошу – угоди на умовах України, як країни-жертви", – додав політик.

Крім того, Шмигаль заявив, що військові та уряд мають інструменти втримання ситуації на лінії фронту. Так він відповів на питання, чи зможе Україна адаптуватися, якщо США не надаватимуть допомоги.

"Ми дійсно переживали за ці 3 роки різні моменти. І по-різному йшла логістика з об'єктивних або суб'єктивних причин. Відбувалися часом затримки. У нас з вами, в України й українців, немає вибору, ми маємо себе захищати. І цей захист не передбачає можливості перепочити, тому що ворог такої можливості не дає і не дасть. Тому ми маємо бути готовими абсолютно підготовленими і впевненими в тому, що ми забезпечуємо наші Збройні сили всім необхідним, незважаючи на будь-які інші обставини. Тому звісно у наших військових, в уряду є можливості, інструменти втримання ситуації на лінії фронту. Вони не підлягають очевидно розголошенню", – заявив він.

Раніше член оборонного Комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що Україна має достатні запаси озброєння на найближчі пів року навіть в умовах відсутності системної військової допомоги від США. За його словами, Київ вже працює над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Водночас як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, Сполучені штати продовжують надавати України розвідувальну інформацію.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що призупинення військової допомоги Україні з боку США переважно стосується постачання бронетехніки. Близько 90% зброї, переданої Україні в рамках минулих пакетів допомоги, вже доставлено до країни.