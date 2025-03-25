Тепло в школах влетит в копеечку? В Винницкой области хотят потратить огромную сумму на дрова

Закупить дрова планируют до конца ноября 2025 года

Городской совет Бершади Винницкой области планирует закупить дрова для обеспечения тепла в учебных заведениях. Согласно тендерной документации, планируется приобрести 6003 кубометра древесины непромышленного назначения.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки – 13 002 498 гривен.

Какие дрова закупают

В список необходимой древесины входят твердые породы: дуб, граб, ясень, клен явор, клен остролистный и берест. Дрова должны соответствовать техническим стандартам – длина не может превышать 2 метров, а диаметр должен быть не менее 10 сантиметров. Они должны быть очищены от ветвей, а ветхая гниль не допускается.

Условия закупки и поставки

Закупка проходит через открытые торги, что предполагает прозрачность между участниками тендера. Снабжение дров будет осуществляться в несколько этапов:

до 31 мая 2025 года — не менее 40% от общего количества;

до 31 августа – еще 50%;

до 30 ноября — завершение поставки в полном объеме.

Данный тендер был объявлен для обеспечения учебных заведений Бершадской громады необходимыми ресурсами, что позволит поддерживать комфортный температурный режим в школах и спортивных учреждениях в зимний период.

По состоянию на 14 марта аукцион закрыт.

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