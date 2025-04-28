Парламент розгляне законопроєкт про воєнні злочини проти дітей, - Олена Кондратюк

Віцеспікерка нагадала про необхідність покарання для тих людей, які залучені у викраденні і перевихованні українських дітей

У вівторок, 29 квітня, Парламент планує розглянути законопроєкт 12170 щодо доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями. Ці положення стосуються воєнних злочинів проти дітей.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співавторка законопроєкту.

Зокрема йдеться про доповнення статті 438 Кримінального Кодексу України окремими положеннями. Вони торкатимуться злочинів депортації, незаконного переміщення, невиправданої затримки репатріації дітей під час війни, вербування та використання дитини у військових цілях.

"Ми бачимо, як часто Росія почала використовувати наших дітей для підпалів чи підривів авто, мінування, вибухів. Мусимо упереджувати такі випадки. За вербування дітей треба вводити кримінальне покарання", — зазначила Олена Кондратюк.

Також віцеспікерка нагадала про необхідність покарання для тих людей, які залучені у викраденні і перевихованні українських дітей.

"Доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями щодо дітей — це ще один шлях, щоб покарати не тільки тих, хто вивозить, викрадає наших дітей, але й тих, хто всупереч міжнародним конвенціям не дає їм повернутися додому. Юридичною мовою це називається "невиправдана затримка репатріації", — повідомила Олена Кондратюк.

Додамо, що віцеспікерка також курує парламентський трек президентської ініціативи з повернення депортованих українських дітей BringKidsBackUA.

За інформацією офіційного порталу "Діти війни", Росія депортувала, викрала або незаконно перемістила 19546 українських дітей. У відношенні цих дітей РФ вчиняє злочини індоктринації та мілітаризації, тобто позбавлення національної ідентичності та виховання у мілітарному дусі.

Олена Кондратюк наголошує: "Коли ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти повернути наших дітей — дуже дивно виглядає, що у нас самих немає відповідних виокремлених пунктів у внутрішньому законодавстві. Між тим, покарання винних є одним із найважливіших засобів, які нині є в розпорядженні України, щоб запобігти повторенню таких злочинів. Ми маємо використовувати цей інструмент на повну".

Як каже віцеспікерка, проєкт закону успішно пройшов обговорення в профільному комітеті і буде винесений в сесійну залу для ухвалення у першому читанні.