Житловий комплекс суворого режиму збудували у Кропивницькому: у місті жартують над дивним сусідством
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Попри незвичне сусідство, квартири у новому ЖК мають попит
У Кропивницькому повним ходом іде будівництво нового елітного комплексу з незвичайним сусідством. Майбутні мешканці ЖК на Яновського зможуть щоранку спостерігати панораму місцевої в'язниці просто зі своїх вікон.
Відео забудови опублікували на одному з місцевих телеграм-каналів. Під публікацією уже є чимало дотепних коментарів.
"ЖК з видом на в'язницю будують на Яновського у Кропивницькому. Самі будинки гарні, але панорама гнітюча. Хоча в коментарях кажуть, це краще, аніж кладовище", – йдеться у повідомленні.
У коментарях під дописом містяни активно висловлюють свої думки щодо такого сусідства. Частина користувачів жартує, що такий вид з вікна може стати гарною мотивацією для законослухняної поведінки.
"Краще жити напроти тюрми, а ніж в тюрмі напроти свого будинку", – пише користувачка.
Деякі містяни зазначають, що в'язниця – не найгірший сусід: "Там навкруги завжди порядок, чистота і тиша, завжди горить світло. Яке ще краще сусідство можна бажати?.." – коментує Татьяна Полякова.
Ось ще кілька коментарів:
Варто зазначити, що, попри незвичне сусідство, квартири у новому ЖК користуються попитом. За інформацією забудовника, частина квартир, зокрема 4-кімнатні та 5-кімнатні, вже продані.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про треш-квартиру, яку здають під Києвом. У мережі жартують, що локація, як з фільму жахів.