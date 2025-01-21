Локація з фільму жахів: під Києвом здають треш-квартиру (фото)

Подібне житло підійде далеко не кожному

У Борисполі під Києвом здають в оренду однокімнатну квартиру без ремонту. Виглядає житло досить дивно, але просять за нього не так вже й багато — лише 3 тисячі гривень.

Однак комунальні послуги потрібно оплачувати окремо. Інформація про це з’явилася на сайті OLX.

Однокімнатну квартиру здають власники без посередників. Розташована вона в Борисполі Київської області. У квартирі немає ремонту і техніки — усе це необхідно придбати мешканцям.

При цьому у квартирі є бойлер, меблі та телевізор. Також тут проведені всі комунікації — вода, світло та газ.

Судячи з фотографій, у квартирі "голі" стіни без покриття. Однак дійсно є меблі — диван та крісла, комод, стіл та стільці.

Ціна оренди — 3000 гривень та плюс комунальні послуги.

На кухні є плита та раковина. Також є мінімальний комплект меблів і навісні шафи.

Квартира явно перебуває в жалюгідному стані, але заїхати сюди можна будь-якої миті.

Квартиру здають у Борисполі

Нагадаємо, тоді як у Львові за житло у досить сумному стані просять 8 тисяч гривень, іноді з'являються оголошення про оренду за сущі копійки. Так, у Києві є "цікава" пропозиція від родини, яка готова надати житло для жінки ВПО з дитиною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Ради здають квартиру за ненормальні гроші. Лакшері апартаменти розташовані на 5-му поверсі елітного ЖК.