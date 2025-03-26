Россия проталкивает собственные условия перемирия и не только: главные заявления Зеленского и Макрона из Парижа

Зеленский и Макрон обсудили перемирие и ситуацию в Черном море.

В Париже прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров. Лидеры обсудили военную помощь, возможность прекращения огня и позицию России в отношении мирных инициатив.

Во время пресс-конференции президент Франции подчеркнул, что сейчас решается судьба войны и безопасности Европы. Он также положительно оценил инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

"Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и длительного мира, обеспечивающего безопасность Украины и континента", – заявил Макрон.

Макрон также подчеркнул, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, хотя является жертвой агрессии. По его словам, теперь настал черед России сделать аналогичный шаг.

"В Джидде Украина четко выразила США свое согласие на полное прекращение огня сроком на 30 дней. Мы ожидаем таких же обязательств от России", – заявил французский лидер.

Макрон объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Он будет включать:

Противотанковые ракеты;

Ракеты для ПВО;

Ракеты для самолетов Mirage;

Бронемашины;

Боеприпасы и прочие военные средства.

Президент Украины выразил благодарность Франции за предоставленные боевые самолеты Mirage-2000, уже участвующие в защите украинского неба.

"Они стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться, прежде всего, от "шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей"", — заявил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что вместе с Макроном обсуждал вопросы безопасности в Черном море, в частности, режим прекращения огня, который обсуждали делегации Украины и США.

"Вопросы технического характера остаются, мониторинг прежде всего. Москва пытается вписать какие-то дополнительные условия в договор, не содержащий предпосылок. Ожидаем, что американская сторона обеспечит безусловный характер тишины на море", — отметил Зеленский.

Переговоры Зеленского и Макрона показали, что Франция остается важным партнером Украины, поддерживая ее дипломатически и военно. В то же время Киев ожидает конкретных действий от России по прекращению огня и безусловному выполнению договоренностей по Черному морю. Франция продолжит помогать Украине, укрепляя ее обороноспособность и поддерживая инициативы безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США активизируют дипломатические усилия для достижения скорейшего прекращения войны между Украиной и Россией. Украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа, стремясь к скорейшему урегулированию конфликта, может избегать вопроса ответственности России за многочисленные военные преступления.