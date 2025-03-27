В Киеве хотят потратить несколько миллионов гривен на ремонт в детской больнице (тендер)

К авторам тендера уже возникли вопросы

Около 5 миллионов гривен планирует потратить Киевская городская детская клиническая больница №2 на ремонт лестничных клеток в главном корпусе на проспекте Алишера Навои. Работы должны быть завершены до конца года, а подрядчика будут выбирать через тендер на Prozorro.

Об этом стало известно из объявления на платформе госзакупок. Ожидаемая стоимость закупки – 4 980 000 гривен по НДС. Предложения принимаются до 2 апреля, а сам аукцион должен начаться 3 апреля 2025 года.

Предметом закупки есть текущий ремонт центральных лестничных клеток главного корпуса КНП "Киевской городской детской клинической больницы №2", расположенного по адресу: г. Киев, проспект Алишера Навои, дом 3. Классификация работ согласно ДК 021:2015 — 45450000-6 Другие завершающие строительные работы. Работы будут выполняться в качестве одной услуги до 31 декабря 2025 года.

Киевская городская детская клиническая больница №2

Условия оплаты предусматривают 100% послеоплату в течение 30 банковских дней после предоставления услуг. Стоимость минимального шага снижения цены – 24 900 гривен. Предложения участников должны подаваться на украинском языке.

Согласно подписанному документу, уполномоченным лицом от заказчика выступает Оксана Игоревна Мороз.

У участников тендера уже есть вопросы к условиям закупки. В частности, заказчик требует от потенциальных подрядчиков иметь договор с лабораторией на контроль качества строительных материалов. Один из участников назвал это требование "противоречивым здравому смыслу", ведь все материалы, по его словам, имеют сертификаты и техпаспорта.

В обращении к заказчику, которое подали 26 марта, также просят предоставить конкретный перечень материалов, которые должны проходить лабораторные испытания, а требование предусмотреть в дефектном акте и договоре. Участник отмечает: подобные условия ограничивают здоровую конкуренцию на рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что МВД в Киеве объявило два огромных тендера на закупку номеров для гостранспорта.