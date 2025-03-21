Космічні гроші на номерні знаки. МВС в Києві оголосило два величезних тендери

Планують витрати понад 160 млн грн

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) в Києві оголосив два масштабних тендери на закупівлю номерів для держтранспорту. У загальному у 2025 році на це хочуть витратити понад 160 млн грн і це на четвертий рік повномасштабного вторгнення.

Як зазначено на порталі prozorro.gov.ua, МВС оголосило два тендери на закупівлю номерів. Один на суму 142 686 630,00 грн, другий — на 28 248 750,00 грн.

Перший і найбільший тендер було оприлюднено напочатку березня 2025 року. Розмір мінімальної зміни суми становить 713 433,15 грн. Вже 13 березня поточного року обрали переможця — ТОВ "ЗАВОД "ДИНАМО"". Зауважимо, що в тендері брали участь чотири кандидати і усі запропонували однакові суми закупівлі.

Згідно з документом, на понад 142 млн грн МВС планує придбати наступну кількість номерів на авто: 656 635 комплекти та 105 410 штуки. Номери закуповуватимуться і для легкових авто, і для причепів, і навіть для мотоциклів.

Другий тендер від МВС Києва оголошено на 28 248 750,00 грн. За ці кошти планують придбати понад 86 тисяч номерних знаків для разових поїздок транспорту. Переможцем тендеру став ТОВ "Л.П. ПРОДАКШН". Мінімальна сума кроку становила 141 243,75 грн, її не ухвалили.

В обох замовленнях кінцевим терміном надання послуг є 24 грудня 2025 року.

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