Комунальники в Києві витратять 1,5 млн гривень на обслуговування лічильників
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Закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" оголосило тендер на послуги з ремонту та технічного обслуговування вимірювальних приладів. Проєкт включає закупівлю послуг для обслуговування теплолічильників ЕРГОМЕРА-125, що знаходяться в зоні діяльності підприємства.
Про це йдеться на платформі онлайн-закупівель "Prozorro". Оголошення з’явилося 12 березня. Термін надання послуг спливає 31 грудня 2025 року.
Очікувана вартість замовлення становить 1 512 495,11 грн. За ці кошти планують відремонтувати й технічно обстежити вимірювальні, випробувальні та контрольні прилади ЕРГОМЕРА-125.
Термін надання послуг — 40 робочих днів з умовою післяоплати.
Водночас варто зазначити, що ця закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів.
Розрахунок вартості послуг з ремонту та обслуговування теплолічильників
Загальна вартість робіт (без податків) 50 лічильників за основні етапи:
- виїзд та діагностика — 10 200 грн;
- ремонт на місці — 2 125 грн;
- встановлення й демонтаж монтажних вставок — 8 500 грн;
- проведення ремонту на території виконавця — 136000 грн;
- монтаж, налагодження та підключення — 38 250 грн;
- оформлення документації — 9350 грн.
Основна та додаткова оплата праці фахівців, що виконують роботи, становить 242 675 грн. Загалом сума витрат на даний тендер разом із податками — понад 1,5 млн грн.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що комунальники в Миколаєві збираються відремонтувати собі Lexus майже за мільйон гривень. Відкритий аукціон для визначення переможця відбудеться 19 березня 2025 року.