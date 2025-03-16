Комунальники в Києві витратять 1,5 млн гривень на обслуговування лічильників

Закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" оголосило тендер на послуги з ремонту та технічного обслуговування вимірювальних приладів. Проєкт включає закупівлю послуг для обслуговування теплолічильників ЕРГОМЕРА-125, що знаходяться в зоні діяльності підприємства.

Про це йдеться на платформі онлайн-закупівель "Prozorro". Оголошення з’явилося 12 березня. Термін надання послуг спливає 31 грудня 2025 року.

Очікувана вартість замовлення становить 1 512 495,11 грн. За ці кошти планують відремонтувати й технічно обстежити вимірювальні, випробувальні та контрольні прилади ЕРГОМЕРА-125.

Термін надання послуг — 40 робочих днів з умовою післяоплати.

Водночас варто зазначити, що ця закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів.

Розрахунок вартості послуг з ремонту та обслуговування теплолічильників

Загальна вартість робіт (без податків) 50 лічильників за основні етапи:

виїзд та діагностика — 10 200 грн;

ремонт на місці — 2 125 грн;

встановлення й демонтаж монтажних вставок — 8 500 грн;

проведення ремонту на території виконавця — 136000 грн;

монтаж, налагодження та підключення — 38 250 грн;

оформлення документації — 9350 грн.

Основна та додаткова оплата праці фахівців, що виконують роботи, становить 242 675 грн. Загалом сума витрат на даний тендер разом із податками — понад 1,5 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що комунальники в Миколаєві збираються відремонтувати собі Lexus майже за мільйон гривень. Відкритий аукціон для визначення переможця відбудеться 19 березня 2025 року.