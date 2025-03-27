Моральный дух бойцов упал. Сапер объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

Враг создавал смертельные коридоры для украинских военных

Российские оккупанты настолько плотно заминировали подходы к своим позициям, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года было сорвано. Поля были так плотно нашпигованы минами, что техника не могла продвигаться.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сапер инженерно-саперной роты батальона поддержки бригады Национальной гвардии "Рубеж" Андрей Маркин ("Кракен").

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По его словам, минирование было многоуровневым, и даже когда наши бойцы думали, что коридор расчищен, обнаруживали новые ловушки. Россияне устанавливали мины, регулярно меняли их расположение, добавляя хаоса в действия ВСУ.

— Они использовали все возможное — классические минные поля дополнялись ловушками, растяжками, каскадным минированием, когда подрыв одной мины запускал целую цепь взрывов. Плюс дистанционное минирование после наших прорывов. Это была не просто тактика сдерживания, а сознательное создание смертельных коридоров, где каждый метр мог быть последним, — рассказывает боец.

Он объяснил, что больше всего тормозило продвижение то, что саперам часто приходилось работать вручную.

— Особенно сложные — посадки, поля. Это значительно тормозило продвижение, потому что гарантировать безопасность без полного разминирования нельзя.

Все понимали, что спешка означает смерть. В начале все верили в скорый прорыв, но когда столкнулись со сплошным минным полем — моральное состояние упало. Пехота не могла идти вперед без саперов, а саперы не могли нормально работать под огнем, — подытожил Андрей Маркин.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский признал: в 2023-м скорость продвижения ВСУ оказалась не столь велика, как изначально надеялось командование армии и руководство государства.