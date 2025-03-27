Укр

Моральный дух бойцов упал. Сапер объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Техника ВСУ не всегда могла прорвать позиции врага
Техника ВСУ не всегда могла прорвать позиции врага. Фото Генштаб ВСУ

Враг создавал смертельные коридоры для украинских военных

Российские оккупанты настолько плотно заминировали подходы к своим позициям, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года было сорвано. Поля были так плотно нашпигованы минами, что техника не могла продвигаться.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сапер инженерно-саперной роты батальона поддержки бригады Национальной гвардии "Рубеж" Андрей Маркин ("Кракен").

Больше читайте в публикации: "Россияне создавали смертельные коридоры": сапер НГУ об очищении Донбасса от мин и провале контрнаступления в 2023-м.

По его словам, минирование было многоуровневым, и даже когда наши бойцы думали, что коридор расчищен, обнаруживали новые ловушки. Россияне устанавливали мины, регулярно меняли их расположение, добавляя хаоса в действия ВСУ.

— Они использовали все возможное — классические минные поля дополнялись ловушками, растяжками, каскадным минированием, когда подрыв одной мины запускал целую цепь взрывов. Плюс дистанционное минирование после наших прорывов. Это была не просто тактика сдерживания, а сознательное создание смертельных коридоров, где каждый метр мог быть последним, — рассказывает боец.

Он объяснил, что больше всего тормозило продвижение то, что саперам часто приходилось работать вручную.

— Особенно сложные — посадки, поля. Это значительно тормозило продвижение, потому что гарантировать безопасность без полного разминирования нельзя.

Все понимали, что спешка означает смерть. В начале все верили в скорый прорыв, но когда столкнулись со сплошным минным полем — моральное состояние упало. Пехота не могла идти вперед без саперов, а саперы не могли нормально работать под огнем, — подытожил Андрей Маркин.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский признал: в 2023-м скорость продвижения ВСУ оказалась не столь велика, как изначально надеялось командование армии и руководство государства.

Теги:
#Контрнаступление #Минер #Минное поле #Сапер #ВСУ