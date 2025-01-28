Чи можуть мобілізувати, якщо поганий слух: з якими хворобами вуха можна уникнути призову

Для підтвердження діагнозу потрібно пройти медогляд

В Україні під час мобілізації деякі категорії чоловіків не підлягають призову на військову службу через стан здоров’я. Зокрема, звільнення стосується тих, хто має серйозні захворювання вуха.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Не мобілізують чоловіків, у яких:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;

двостороння тяжка прогресуюча приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.

Варто зазначити, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків з серйозними порушення роботи нирок і сечостатевої системи. Підставою для звільнення від призову можуть стати наступні хвороби:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, що з деякими хворобами хребта не мобілізують. Для визначення статусу придатності потрібно пройти ВЛК.