Могут ли мобилизовать мужчину с онкологией: что важно знать

Есть два статуса, которые могут дать с этим недугом

Не призывают на военную службу граждан, которые страдают на определенные онкологические заболевания. Согласно медицинским критериям, определенным законодательством, онкобольные могут быть признаны непригодными к службе или получить временную отсрочку.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Диагнозы, с которыми не мобилизуют:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, быстро и медленно прогрессирующие: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома; злокачественные лимфопролиферативные заболевания; множественная миелома; все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Если у военнообязанного диагностирована другая форма онкологического заболевания, его состояние рассматривает военно-врачебная комиссия (ВВК). В таком случае возможны два варианта:

временная непригодность – мужчина получает отсрочку, если его состояние разрешает лечение с перспективой улучшения;

– мужчина получает отсрочку, если его состояние разрешает лечение с перспективой улучшения; полная непригодность – если у болезни тяжелое течение или сопровождается серьезными нарушениями функций организма.

Что делать военнообязанным с онкологией

Чтобы подтвердить диагноз и получить решение о непригодности или отсрочке, необходимо:

пройти обследование у профильного врача;

получить медицинские заключения и подтверждение диагноза;

взять направление и пройти ВВК;

подать документы в территориальный центр комплектования (ТЦК).

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