Могут ли мобилизовать мужчину с онкологией: что важно знать
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Есть два статуса, которые могут дать с этим недугом
Не призывают на военную службу граждан, которые страдают на определенные онкологические заболевания. Согласно медицинским критериям, определенным законодательством, онкобольные могут быть признаны непригодными к службе или получить временную отсрочку.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Диагнозы, с которыми не мобилизуют:
- первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;
- злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, быстро и медленно прогрессирующие: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома; злокачественные лимфопролиферативные заболевания; множественная миелома; все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Если у военнообязанного диагностирована другая форма онкологического заболевания, его состояние рассматривает военно-врачебная комиссия (ВВК). В таком случае возможны два варианта:
- временная непригодность – мужчина получает отсрочку, если его состояние разрешает лечение с перспективой улучшения;
- полная непригодность – если у болезни тяжелое течение или сопровождается серьезными нарушениями функций организма.
Что делать военнообязанным с онкологией
Чтобы подтвердить диагноз и получить решение о непригодности или отсрочке, необходимо:
- пройти обследование у профильного врача;
- получить медицинские заключения и подтверждение диагноза;
- взять направление и пройти ВВК;
- подать документы в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Признать непригодным может с сердечной недостаточностью или гипертонией, но все зависит от стадии заболевания.