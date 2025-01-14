Все залежить від стадії: з якими хворобами серця не мобілізують

Відстрочку можна отримати після інсульту

Під час загальної мобілізації в Україні окремі категорії громадян можуть бути звільнені від призову через стан здоров’я. Законодавство чітко регламентує перелік захворювань, які дають право на відстрочку або звільнення від військової служби.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, причиною для звільнення або відстрочки від мобілізації можуть стати тяжкі хвороби серцево-судинної системи. Серед них:

серцева недостатність II-Б або III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б або III стадії при ішемічній хворобі серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Чоловіки, які перенесли інфаркт або інсульт, також мають право на відстрочку. Крім того, звільнення від призову передбачене для осіб із серйозними захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби призводять до значних порушень кровообігу.

Нагадуємо, що не підлягають мобілізації чоловіки з деякими хворобами нервової системи. Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи відправляють на фронт чоловіків з гемороєм. Люди з хворобою прямої кишки раніше вважалися "обмежено придатними".