Без селезінки мобілізують? З якими хворобами визнають непридатним

Дехто має право на відстрочку

Під час загальної мобілізації в Україні окремі категорії громадян можуть бути звільнені від призову через стан здоров’я. Законодавство чітко регламентує перелік захворювань, які дають право на відстрочку або звільнення від військової служби.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, чоловіки з серйозними захворюваннями селезінки вважаються непридатними для військової служби. До переліку таких хвороб відносяться:

гіпоспленізм (недостатня функція селезінки);

гіперспленізм (надмірна активність селезінки);

хронічна застійна спленомегалія (збільшення селезінки через застій крові);

абсцес селезінки (гнійне запалення);

кіста селезінки;

інші хвороби селезінки.

Якщо чоловіку видалили селезінку, після операції його можуть визнати тимчасово непридатним на строк від 6 місяців з проходженням повторної військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зазначимо, що рішення щодо придатності до військової служби приймається ВЛК на підставі медичного обстеження та відповідно до встановлених критеріїв.

Нагадуємо, з якими хворобами крові та кровотворних органів чоловіки не підлягають мобілізації. Серед них:

анемія з вираженим порушенням функцій організму та проблемами згортання крові;

геморагічні стани, що супроводжуються підвищеною кровоточивістю;

хронічний лейкоз;

агранулоцитоз;

гемофілія та інші коагулопатії;

мієлодиспластичний синдром;

інші тяжкі хвороби крові, які значно впливають на стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з псоріазом. Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти обстеження та зібрати медичні довідки.