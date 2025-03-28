Выключили "симку" без предупреждений? Абонент lifecell пожаловался на неприятную ситуацию

Мужчина обратился с вопросом к оператору

Мобильный оператор lifecell пытается привлечь абонентов выгодными тарифами, но откликнувшись на предложения, некоторые сталкиваются с проблемами. На них пожаловался один из клиентов.

Он написал об этом на Facebook-странице lifecell. Как рассказал мужчина, он приобрел стартовый пакет лайфселла, в котором можно выбирать тарифный план. Мужчина активировал сим-карту, но не выбрал тариф. Через 15 дней сим-карта деактивировалась без предупреждений. Абонент предполагает, что это сделал оператор. Он обратился с вопросом, возможно ли это.

Представитель lifecell, по имени Олеся, ответила, что если тариф не установлен, то жизненный цикл номера составляет 180 дней. Для выяснения, что случилось с сим-картой, она посоветовала абоненту обратиться в чат lifecell (https://chat.lifecell.ua/ru_s).

Как рассказывал "Телеграф", клиенты lifecell жалуются на еще одну проблему. По словам одного из них, мужчина не может связаться со службой поддержки, поскольку в голосовом меню по номерам компании отсутствует пункт "Связь с оператором". Он был возмущен, поэтому на Facebook-странице lifecell спросил, что делать.